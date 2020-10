DEBATT: Högre pris och sämre service – är det konstigt att alla inte betalar för sin bussresa?

Är det konstigt att folk inte åker eller inte vill betala för sig i stadsbussarna i Sundsvall? Det tycker inte jag.

Bussarna i Sundsvall är minst sagt skitiga, destinationsskyltningen är under all kritik, utropen och skyltningen av nästa hållplats fungerar sällan (och när de fungerar sker utropen för tidigt eller för sent, ljudet fylls av ett riiiii-ljud och hållplatsnamnet fladdrar förbi mellan ”Nästa” och ”Stannar” på skylten trots att det finns en röd stannar-skylt ovanför).

Bussarna är under vissa tider kraftigt överfyllda och även annars kan 5–6 personer envisas med att stå i barnvagnsutrymmet trots att lediga sittplatser finns, och chauffören gör sig inte besväret att säga till dem.

Chaufförerna vet vanligen inte någonting om vad som ligger längs linjerna de kör och kan inget om vilka biljetter som är giltiga.

Priserna höjs och servicen försämras – är det då konstigt om många inte betalar för sin resa?

Om ni skulle städa bussarna, byta ut systemet för hållplatsutrop, eller instruera chaufförerna att ropa ut dem själva, utbildar förarna och sänker de orimligt höga biljettpriserna kanske fler skulle vara intresserad av att betala för resorna.

Betalande pensionär med ögon

