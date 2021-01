DEBATT: Hur tänker skolcheferna ta ansvar för eleverna i Sundsvall och Timrå?

Sverige är ett långt land med olika förutsättningar. Att ha samma restriktioner för skolor i hela landet är ju enkelt, men nog inte mest effektivt. Vi borde istället vara mer flexibel och göra åtgärder där det bäst ger effekt.

All heder åt Ö-viks beslut i våras att hålla åk 3 kvar på skolan med motiveringen att avgångsterminen är alltför känslig att missa. Det kan ju också påpekas att smittspridningen i mars 2020 till stor del var ett Stockholmsproblem.

Årskurs 3 på gymnasiet, elever födda -02, kommer när de tar studenten till våren att ha påverkats av pandemin under tre av sina sex terminer på gymnasiet. Undervisningens genomförande har under denna tid inte kunnat bedrivas på ett över tid planerat och beprövat sätt. Undervisningen har till stor del bedrivits på distans sedan mars 2020. Undervisning har genomförts digitalt och alltför många lektioner under all kritik har fått passera.

Skolans lärare var inte förberedda på att bedriva en undervisning med kvalité i en pandemi (förståeligt). Hur skolans rektorer och huvudmän, som har ansvarar för utbildningens genomförande, har följt upp lektioner, tagit ansvar och stöttat lärare som inte hållit måttet, är en mycket intressant fråga.

Det enda rätta är att låta gymnasiets åk 3 bedriva sin kvarvarande undervisningstid på skolorna. Använd nu tiden från de inställda nationella proven till att försöka säkra kunskaper och slutbetyg.

Bedriv distansundervisning endast för: Gymnasiet åk 1 och 2. Grundskolan åk 7 och 8 (om så behövs). På så sätt säkras tid för avgångsklasserna på grundskolan och gymnasiet.

Nu krävs det att vi har skolchefer som vågar ta ansvar, vågar göra rätt och inte är rädd för att göra fel. Tänk efter, ta inte den enkla vägen, motivera era beslut. (Det gick ju att göra olika i Ö-vik och i den senaste snöstormen.)

Följ rekommendationer för att få effekt, ordet rekommendationer ger en bild av flexibilitet utifrån behov. Ett exempel är att elever i åk 3 på gymnasiet i Västernorrlands till största del är bilburna. Fixa lite parkeringar så kommer få att nyttja kollektiva färdmedel. Ett annat är den ofta debatterade matsalssituationen, gör matpaket, eleverna kan äta utspridda i klassrummen, försök vara lite kreativ.

Gör ett bra avslut för elever födda 2002 som kommer vara den årskull som tar den största bördan i skolan av covid-19 och inte kommer att få samma möjligheter efter gymnasiet som både tidigare och senare årgångar kommer att få.

Stå stadigt, våga ta ansvar, det kommer blåsa men det är ju ändå ni som har det praktisk ansvaret och kan göra skillnad. Eller är det lättare att inte vara kreativ och göra som vi tror alla andra gör?

Hur tänker ni skolchefer i Sundsvall och Timrå?

Lärare och förälder i Sundsvalls kommun

