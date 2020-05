DEBATT: Idiotiskt att förstöra fungerande infrastruktur i Sundsvall

Man blir beklämd över vad man ser, och förundrad över vad som sker vad gäller den fruktansvärda och idiotiska förstörelsen av vår stads infrastruktur.

Först har vi skattebetalare stått för fiolerna när det gäller etablerandet av E4 genom Sundsvall. Nu skall vi betala för att omvandla en fungerande infrastruktur till en "stadsgata".

Politik är ju per definition ”folkvilja”, men hur pass mycket bryr sig våra politiker om folkets vilja? Har den politiska parnassen skaffat sig någon uppfattning om folkets vilja? De verkar anse sig ha mandatet att vara förmyndare över oss uppdragsgivare och finansiärer. Vissa vill uppfostra oss till cyklister och gräsätare. Men vill vi som arvoderar dem verkligen låta dem hålla på?

Vår stad som nästa år kan fira sitt 400-årsjubileum är ju grundad och uppbyggd kring handel, industri, samfärdsel, hantverk, med mera. Nu verkar alla politiska krafter, åtminstone de som uppfattar sig vara i majoritet, göra allt som går för att förhindra just handel, industri, samfärdsel och hantverk. Inga mödor eller kostnader sparas för att göra det så omöjligt som möjligt att leva och verka i vår stolta stenstad. Vi skall inte kunna ta oss in till centrum via bilvägar, vi skall inte kunna parkera och vi skall inte ha rimlig tillgänglighet till de butiker som vi av tradition haft relationer till.

Det är klart att vi i fyraårsperioder lämnar förtroenden till de som har ambitionen att företräda oss, men det är lika klart att vi kan undvika att ge dem som sviker vårt förtroende möjlighet att kunna omväljas.

För övrigt anser jag att projektet med logistikparken är ett från alla aspekter ovanligt, feltajmat och orimligt projekt.

Rune Östberg

