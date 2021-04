DEBATT: Ingen bra idé att städa i skogen – fler kommunala naturreservat behövs

Våren är här äntligen, och i stället för skidor så rör vi oss till fots ute i skog och mark allt mer obehindrat. Nu under pandemi-året är det allt fler som har utnyttjat den stora friskvårdsresurs som skogen är, och man skulle kanske tro att det fanns ett stort intresse för att bevara mer och fler markområden för framtiden.

Det var med sådana tankar jag skrev en motion till kommunfullmäktige om att inrätta fler kommunala naturreservat. Det senaste som inrättades var Norra Stadsberget och det var 2014. Nu fick inte motionen ett bifall trots att två av tre av de styrande partierna talar om sig själva som gröna partier, C och V. De hänvisade till att det fanns ett tidigare beslut om att skapa en plan för inrättandet av fler naturreservat redan 2018. Men den planen går det förfärligt sakta med, den skulle ha varit klar redan 2019. Det lär dröja innan den ser dagens ljus, vilket är väldigt synd eftersom viktig tätortsnära skog hinner bli avverkad under tiden, nu senast Uvberget norr om Bergsåker, i trakten av Scoutstugan.

Under debatten i kommunfullmäktige så förstod jag hur illa det är med förståelsen för vilka naturvärden en skog har, och hur sådan skog ofta kan se ut. Ordförande i miljönämnden, Kjell Bergkvist (C), sa att man måste ju tänka på hur man sköter sina naturreservat, för de kan ju inte tillåtas bli vildvuxna och risiga, för då ruttnar de bara bort. Men det är ju just det som är poängen! I naturen finns det alldeles för lite gammal skog och i skogen alldeles för lite död ved och även alltför lite av brandpåverkade träd. Ett stort antal arter av allt från insekter till svampar till lavar är helt beroende av sådan skogsmark som fått leva sitt eget liv, långt ifrån röjsågar, kalavverkning och hyggesberedning.

Ja, den skogsmarken är kanske svårtillgänglig för oss människor, men desto viktigare för hotade arter. Det trodde jag att även miljönämndens ordförande visste.

Nu hoppas jag att vi ändå gemensamt ser till att få en plan för inrättande av fler kommunala naturreservat och att en sådan plan blir till omgående. Medan vi väntar hinner mer värdefull natur försvinna

Stefan Falk (L), gruppledare

