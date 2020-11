DEBATT: Inte alltid så enkelt att vara man

Håll i er, vet ni vilken dag det var den 19 november? Jo, internationella mansdagen. TV4 uppmärksammade detta med reportage och samtal. So far, so good.

Men det som jag tycker borde lyftas upp är hur svårt det ibland kan vara att vara just man och pappa, med allt som det innebär och krävs.

Jag klagar inte och är inte bitter men många män kämpar dagligen med mansrollen och önskar ett jämställt samhälle.

Föräldrabalken, till exempel, är som stenåldern. Den gör mamman, till ett nyfött barn, automatiskt till vårdnadshavare. Inte pappan, om de inte är gifta.

Det är inte jämställdhet.

Pappan

