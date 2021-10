DEBATT: Jag lärde mina flickor empati – men varnade tyvärr inte för "stora stygga vargen"

Jag har fostrat två flickor till att bli ansvarstagande hänsynsfulla människor – med stor empati för både små och stora saker. Jag har lärt dem rätt och fel och att man inte ljuger. Vi räddade drunknade trollsländor och slöa humlor. Vi gav alla en chans, alla hade ett värde.

Så här i efterhand har jag med gråten i halsen insett att jag aldrig varnade dem för "stora stygga vargen". Mina flickor som växte upp till kvinnor blev lätt offer för psykopater, narcissister och sociopater. De har upprepade gånger suttit fast i klorna på män som utnyttjat deras goda vilja och deras stora hjärtan. Och jag som mor kan bara gråta över vilka val de har gjort i livet.

Om jag hade fått uppfostra dem i dag så hade nog Tabita (Mia Skäringer) varit mer att föredra. No more fuck to give!

Vargmamman

