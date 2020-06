DEBATT: Jo, jag är insatt – och det finns ingen nytta alls med en kombiterminal i Petersvik

Med anledning av insändaren "Hurra för beslutet om logistikpark – Petersvik får äntligen liv!" av signaturen "Sörlänningen" i ST 4 juni.

Ni som klagar, har ni verkligen satt er in i nyttan av detta projekt? undrar signaturen Sörlänningen. Jo, det har jag och det finns ingen nytta, vare sig för miljön, för näringslivet – som inte vill ha denna kombiterminal – eller för oss skattebetalare.

Sörlänningen påstår att all tung trafik i princip försvinner från Tunabäcksvägen. Detta är en villfarelse som bygger på föråldrad information och på pr-kampanjer.

Jag bor i närheten av denna väg och har läst allt underlag, inklusive alla aktuella dokument, och jag kan upplysa om att den tunga trafiken inte försvinner från Tunabäcksvägen. Tvärtom blir det en ökning av tung trafik på Tunabäcksvägen. Huvudskälet är att SCA inte kommer att bygga det utlovade järnvägsspåret mellan Tunadalshamnen och Ortvikenfabriken, vilket innebär att all tung lastbilstrafik med timmer från bland annat Töva till Ortviken även i fortsättningen kommer att gå på Tunabäcksvägen.

Till detta kommer något som även det har tystats ned – i sista minuten har kommunen ändrat planerna för kombiterminalen i Petersvik och flyttat in- och utfarten från Sjöfartsvägen i norr till Ortviken i väster. Det innebär att all tung trafik till och från kombiterminalen kommer att behöva slussas via Tunabäcksvägen. Enligt kommunens egna prognoser ska uppemot 55 000 lastbilar per år köra på Tunabäcksvägen till kombiterminalen i Petersvik inom några år.

Att den tunga trafiken ska öka på Tunabäcksvägen verkar företrädare för Sundsvalls kommun vilja mörka för oss närboende. Trafikökningen strider både mot miljötillståndet och mot vad som kommunicerats under de samråd som hållits. Kommunen har nu fasligt bråttom att starta bygget av kombiterminalen och på så sätt kuppa igenom en kraftig försämring av vår närmiljö.

På stadsbyggnadskontoret finns en heltidsanställd marknadsförare. Denna kommunala marknadsförare jobbar heltid med att övertyga oss medborgare om förträffligheten i att vi ska betala förstörelsen av vår egen stad. Med över en miljard av våra skattepengar.

När kommunen nu i juni ska besluta om besparingar på kärnverksamheten på 300 miljoner kronor är det bra om alla kommer ihåg kommunens verkliga prioriteringar: att slösa bort närmare 1,2 miljarder kronor på en kombiterminal som ingen inom näringslivet efterfrågar, inte ens SCA. Eftersom bygget är upphandlat på samma sätt som Himlabadet riskerar den verkliga slutnotan dessutom att bli ännu högre.

För mina skattepengar vill jag hellre ha äldreomsorg än betongbyggen, hellre undersköterskor än marknadsförare och hellre en ärlig kommunledning än den jag nu tvingas betala för.

Else Ammor

■■ Följ ST Debatt på Facebook