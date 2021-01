DEBATT: Kan någon ansvarig räta ut dessa frågetecken om vaccineringen? – Regionen svarar direkt

Angående covidvaccineringen. Det talas om fas 1, fas 2, och så vidare. Kan någon ansvarig beskriva hur allt skall gå till?

Om man nu är i fas 2, plus 70, blir man då kallad till vaccinering eller skall man på något sätt agera själv?

Om man nu får första sprutan med Pfizers vaccin, när skall då nästa spruta tas och blir man då kallad eller ska man agera själv?

Om man får spruta ett med Pfizers vaccin kan man då få spruta två av annan tillverkare?

Om man nu fått spruta nummer två, kan man då börja röra sig normalt i samhället – eller vad gäller?

Jag läser tidningar och ser på nyheter på tv varje dag, men har aldrig fått några direktiv/svar på frågorna enligt ovan.

Med vänlig hälsning

Leif

SVAR DIREKT:

Tack Leif för dina tankar och funderingar. Regeringens och Region Västernorrlands ambition är att alla invånare som vill ska få vaccineras innan 30 juni. Och vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt vill få vaccinet. Det är vägen framåt mot ett normalt liv.

Eftersom vaccinationen är frivillig så blir du inte kallad utan du behöver själv beställa tid när det är din tur att få vaccin.

När vi startar med vaccinationerna för dig som är 70+ har vi troligen tre olika vaccin (Pfizer/Biontech, Moderna samt Astra Zeneca). Du kan inte själv välja vilket vaccin du får, men du får information om vilket vaccin som ges till dig och vad som gäller för just den dos du fått.

Spruta nummer två tas med olika intervall för olika vaccin. När du tagit spruta nummer ett så bokas din tid direkt för spruta nummer två av vårdpersonal. Du får samma vaccin vid båda doserna.

Det tar cirka 7–10 dagar efter vaccination nummer två innan du har immunitet beroende på vilket vaccin du får, så du ska vänta med att röra dig normalt ute i samhället igen. Det är även fortsättningsvis mycket viktigt att du är noga med handhygien och håller avstånd.

I mellandagarna började regionen vaccinera de som bor på särskilda boenden för äldre och de som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Även en del personal som arbetar nära dessa grupper och de vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp har fått vaccin.

Den andra fasen startar preliminärt någon gång i februari. Då planerar vi för att vaccinera:

■ Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.

■ Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

■ Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Hur tidplanen ser ut för när det blir just din tur informerar vi om i olika kanaler längre fram. Den mest uppdaterade informationen hittar du alltid på webbplatsen www.1177.se.

Håll utkik efter annonser i dagspress och information via media. Vi ska sprida information också i nätverk, exempelvis seniornätverk och pensionärsorganisationer, i väntrum och i sociala medier. Du kan även följa våra presskonferenser på www.rvn.se

Just nu har vi inte svar på alla frågor eftersom vår vaccinationstakt också beror på hur mycket vaccin vi får. Vi informerar allt efterhand när det blir dags för de olika grupperna. Vi förstår att det är en stor utmaning att vänta just på sin tur men det är det allra bästa vi kan göra just nu – att ha tålamod och sitta lugnt i båten.

Karin Sellgren, samordnare vaccin covid-19

Hans Boman, smittskyddsläkare

