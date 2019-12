DEBATT: Klimatanpassa de nya förskolorna i Sundsvall – bygg i trä och utrusta med solpaneler

Sundsvalls nya förskolor ska byggas i två våningar, bland annat för att vara energieffektivare och ge "ett mindre landavtryck". Den nya modellen ska också vara "mer anpassad till dagens krav", enligt en artikel i Sundsvalls Tidning 5 december. Men det verkar som om kommunen helt har glömt klimatanpassningen!

Ökad energieffektivitet och mindre "landavtryck" är förvisso bra. Men en byggnads klimatpåverkan beror till hälften på själva byggandet och vilka material man använder. Och där ser kommunen ut att sitta fast i betongen!

Betong är ett av de allra värsta materialen från klimatsynpunkt. Dels går det åt mängder av energi vid framställningen av cement, dels innehåller den kalk som man gör cement av koldioxid som frigörs vid tillverkningen.

Om man i stället bygger i trä så lagrar man tvärtom in koldioxid i byggnaden, koldioxid som försvinner ur atmosfären under minst 60–100 år. Genom att bygga i trä så minskar man alltså klimatpåverkan dubbelt: Utsläppen av bygget minskar och koldioxid lagras in i den. Inte minst i en stad som är så beroende av skogsindustrin som vad Sundsvall är borde det därför vara självklart att bygga i trä närhelst det är tekniskt rimligt.

Vidare undrar vi var solpanelerna sitter. Även detta borde vara självklart vid byggandet av kommunala byggnader; att de anpassas till och utrustas med solpaneler. En förskola används dessutom i huvudsak under dygnets ljusa timmar, så en betydande del av husets energibehov skulle kunna tillgodoses med solceller på taket. Solceller är också ekonomiskt lönsamma redan efter några år.

Naturskyddsföreningen i Sundsvall uppmanar därför kommunen att se över ritningarna för den nya modellen för förskolor och se till att de byggs av klimatsmarta material, helst trä, och att de utrustas med solceller som producerar minst lika mycket energi som går åt för driften av byggnaden.

Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge, genom Björn Abelsson, ordförande

■■ Följ ST Debatt på Facebook