DEBATT: Klimatförändringarna hotar mänskligheten – jag säger som Greta, lyssna på vetenskapen och sluta killgissa

Grönlands och Arktis glaciärer smälter bort. Världshavens temperatur höjs och gör orkaner, tyfoner, andra oväder värre. Permafrosten tinar. Vintrarna i Sundsvallsområdet har blivit två månader kortare de senaste 30 åren. Översvämningar tvingar folk att flytta. Och så vidare.

De pågående klimatförändringarnas brant accelererande kurva utöver den naturliga sedan främst 80-talet visar tydligt att klimatfrågan är allvarlig och att politiker måste börja ta ett rejält ansvar för klimatåtgärderna, vilka går på tok för sakta.

Världens seriösa professorer och forskares vetenskapliga resultat är helt eniga. Det är fakta. Att populistiska klimatförnekare som främst högerextremister, vissa världsledare samt oljemagnater, deras lobbyister som sitter fast i det ekonomiska träsket och lynnigt vägrar lyfta blicken utanför kolkraftverk, och så vidare, ska få ha nåt som helst inflytande över miljöfrågan med sitt ”killgissande” är ju farligt för världen.

Nu har tack och lov fakta och vetenskap åter flyttat in i Vita Huset efter fyra år av vilda gissningar och sjuka lögner.

Greta Thunberg gör ett viktigt jobb. Hon bedriver ju ingen forskning själv, utan förmedlar bara resultat av vetenskaplig forskning och dess fakta. Hennes enda budskap är "lyssna på vetenskapen"! Alla vet nog innerst inne att detta budskap är viktigt, men principer och rädsla att förändra sina livsmönster det minst sätter tyvärr stopp för många att inse det.

I princip alla världens seriösa forskare är ju dokumenterat helt eniga om de försämrade klimatförhållandena och dess egenskaper till stor del orsakat av människan. Om alla världens ledare lyssnade på vetenskaplig fakta skulle de inte kunna bidra med beslut som försämrar klimatet ännu mer.

Många ställen finns där man kan informera sig om fakta. Exempelvis Nasa, WMO och även Sveriges eget SMHI (smhi.se/klimat) som hör till de världsledande inom klimatforskningen, samt många andra klimatforskningsinstitutioner.

Att klimatet sedan 80-talet på grund av människans påverkan har fått en allt för onormalt accelererande kurva är ett känt faktum. För att få den kurvan att åtminstone plana ut något så måste vi alla, från högt till lågt dra vårt strå till stacken. Det är ett faktum. Vetenskap är inte åsikter!

Låt Gretas budskap klinga högt: ”Lyssna på Vetenskapen” och sluta ”killgissa”. För att vi ska kunna nå de uppsatta klimatmålen är 1 ton utsläpp per person och år ett max. För att få ett perspektiv så släpper man vid en långresa till exempelvis Thailand ut 2,2 ton koldioxid (CO2) per person. Till Medelhavsländerna 450 kg CO2 per person.

Jag måste även berömma beslutsfattarna i Sundsvalls kommun som under flera år nu jobbat för att minska utsläppen och förbättra vår lokala miljö. Exempelvis Sundsvallsbron och utveckling av cykelbanor. Mycket bra!

Klimatförändringarna är ju ett större hot mot mänskligheten än den fruktade pandemi som nu råder, fast något mer utsträckt rent tidsmässigt.

B Kenneth Hurtigh

