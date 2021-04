DEBATT: Klimatfrågan är akut – oroande att strategier ofta blir hyllvärmare i Sundsvall

Hans Forsberg (C) skrev i ST 25/3 ett insändarsvar till ungdomarna i Fridays for Future att majoritetspartierna (S, V, C) har beslutat att Sundsvall ska vara klimatneutralt 2030.

Sanningen är att målet bara gäller kommunens interna verksamhet, alltså i praktiken att bilar som ägs av kommunen ska vara fossilfria 2030. Men Sundsvall är större än kommunhuset! Politikerna som leder Sundsvall har ett ansvar för HELA kommunen. Varje kommuninvånare ska kunna ta sig till jobb och skola, äta, roa sig, resa, bygga och handla utan att skada miljön.

Att planetens ekosystem risker kollaps om vi fortsätter som nu är inte en åsikt – utan fakta. Och på en planet med ett kollapsat ekosystem finns det varken mat, fred eller en fungerande civilisation för kommande generationer.

Hans Forsberg framhåller att Sundsvall har antagit en trähusstrategi. Det låter bra, eftersom betong är en mycket stor källa till koldioxid-utsläpp och det numera finns byggmetoder som gör att träkonstruktioner klarar byggkrav även för höga hus. Det finns dock ett stort problem med majoritetens miljöpolitik, vilket illustreras bra av trähusstrategin – nämligen att den tyvärr stannar vid ord på papper. En strategi leder inte till fler träbyggen och minskad betonganvändning förrän man vågar ställa krav i praktiken.

Kommunen skulle kunna skriva in krav på trä istället för betong i sina markavtal. Inte ens i de byggnader som kommunen själva bygger ställs krav på trä eller miljöcertifiering.

Hans Forsberg tar i sin artikel även upp goda exempel på vad kommunen faktiskt gjort inom klimatområdet. Miljöpartiet är inte ute efter att svartmåla allt som majoriteten gör, vi är glada att busstrafiken är någorlunda fossilfri och att solcellsanläggningar sägs vara på gång (måtte de bli verklighet också). Och visst är det bra att det antas strategier, men vi är mycket oroade över att strategier i Sundsvalls kommun ofta är liktydigt med hyllvärmare, det vill säga texter som aldrig får genomslag i praktiken.

Tiden är knapp nu och de värden som står på spel är större än ord kan uttrycka – då måste kommunen ta ett stort steg framåt och ta ansvar på riktigt.

Jag citerar Greta Thunberg: ”Act like your house is on fire – because it is”.

Johanna Thurdin, Miljöpartiet de gröna i Sundsvall

