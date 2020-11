DEBATT: Krafttag behövs för att rädda Sundsvalls city

Varför är det så svårt för ansvariga inom kommunen att se till så att Sundsvall blir en trevligare och mysigare stad, dit turister med flera vill komma, vandra runt i stenstaden och shoppa i de nu allt färre butikerna (som borde vara fler)?

Fattar ni inte att något måste ske, innan city är fullständigt dött? Ni är ju experter på att anlita dyra konsulter för allt mellan himmel och jord, anlita en expert som får ta sig an city-döden. Ok, det kostar, men det kan vara värt varje krona att få någon att ta sig an problemen utan att vara någon med lokalanknytning.

Stora torget är ju heldött. När jag flyttade hit för över 60 år sedan var det liv och rörelse på torget, massor med försäljare som satte upp sina torgstånd, och Sundsvallsbor som gick runt och gjorde sina inköp. I dag finns det väl ingen som kan påstå att torget är en plats som är trevlig att besöka.

Varför åker alla till Birsta? Jo, för att där finns allt och det är aldrig problem att hitta en parkeringsplats. I city gör ansvariga allt för att försvåra för oss bilägare. Färre och färre p-platser gör ju att det är mycket bättre att styra mot Birsta.

Nu måste det till kraftåtgärder, fatta nu kloka beslut, ni som sitter i viktiga nämnder och så vidare inom kommunen. Låt inte Sundsvall dö bara för att ni inte kan fatta beslut om city.

Låt allmänheten komma med förslag om vad som skall göras i city, läs alla förslag och ta till er och låt därefter Sundsvallsborna rösta om de bästa förslagen.

Till alla hyresvärdar i city vill jag säga, sänk hyrorna så affärskedjor har möjlighet att överleva. Hur många fler stora kedjor kommer att lämna stan? Hoppas ansvariga inser allvaret.

Sundsvallare

■■ Följ ST Debatt på Facebook