DEBATT: Kursbetyg i gymnasieskolan bäddar för misslyckanden och stress – återinför ämnesbetyg

Övergången från ämnesbetyg till kursbetyg i den svenska gymnasieskolan har resulterat i ett oförlåtande system, som bäddar för tidiga misslyckanden och ännu mer stress för Sveriges elever. Dessutom så riskerar också kursbetygen att minska motivationen då de gör det mycket svårare att reparera en tillfällig svacka. Därför synliggör också pandemin ytterligare behovet av återinförda ämnesbetyg.

Skolavslutningar vankas och många gymnasieelever ska dessutom ta studenten och få alla sina slutbetyg i handen. Sveriges gymnasieelever har nu spenderat mer än ett år på distans till och från, vilket för många har varit förödande för skolresultaten.

Enligt Skolinspektionen finns en oro bland Sveriges rektorer angående betygssättningen. Rektorerna kan inte garantera rättvisa betyg eftersom möjligheten till att få en bred och varierad bild av elevernas kunskaper saknas. Med hjälp av ämnesbetyg får du exempelvis – istället för tre olika kursbetyg i matte under din gymnasietid – ett brett och varierat betyg som täcker hela mattekursen.

Som elev vet man att ens prestation i skolan måste vara bra redan från dag ett. Det får i dag förödande konsekvenser om något kommer i vägen för skolan, som en pandemi, eller psykisk ohälsa. Kursbetygen medför att eleven i en sådan situation direkt måste komplettera och ta igen det som gått förlorat.

Ett system med ämnesbetyg hade å andra sidan minskat stressen betydligt. Det hade då varit mycket enklare att hämta igen det eleven missat, exempelvis efter ett år av distansundervisning under första året. Eleven skulle då enklare kunna hämta igen de kunskaperna under år två eller tre, eller under sommarlovet, utan att det hade påverkat deras avgångsbetyg orättvist mycket.

Emellertid finns det givetvis argument för ett bevarande av kursbetygen, exempelvis att det förenklar användandet av ett meritpoängssystem, att elever läser olika mycket poäng inom vissa ämnen eller att elever väljer att läsa olika inriktningar i vissa ämnen. Nackdelarna med kursbetygen överväger likväl fördelarna. En återgång till ämnesbetygen skulle inte på något sätt hindra ett fortsatt meritpoängssystem eller försvåra betygsättandet av elever som läser olika antal poäng av samma ämne.

Forskning och lärarnas beprövade erfarenheter visar att elevers inlärning bygger på undervisning och återkoppling från läraren. Eleven tar till sig av lärarens undervisning, presenterar vad den har lärt sig, och får sedan återkoppling av läraren med förslag på förbättringar.

Jag tillåter mig tvivla på att varken arbetsgivare eller lärare på universitet är intresserade av vad en elev kunde för tre år sedan; det är väl ändå vad man kan i slutet av utbildningen som bör spela roll?

Det är dags att skrota kursbetygen helt, förpassa dem till historiens soptipp, och istället återinföra ämnesbetygen. För Sveriges elevers och lärares bästa. Särskilt efter en lång tid av förödande distansundervisning.

Wictor Strand, vice ordförande KDU Västernorrland, 2:e vice ordförande KD Västernorrland

