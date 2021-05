DEBATT: Lärare: Ångrar att jag inte valde ett kriminellt yrke – då hade jag snart fått vaccin

Jag är lärare – och än en gång funderar jag på mitt yrkesval. Inte på grund av vad jag gör på dagarna utan på grund av hur obegripligt låg status yrket har i det svenska samhället.

Förstå mig inte fel, för vi får mycket beröm i ord, vilket jag uppskattar mycket. Men ibland behöver vi också något mer konkret. Typ en spruta i armen.

Denna gång ångrar jag en smula över att jag ändå inte valde det kriminella yrket...även om det yrket också har en hyfsat låg status. För då skulle jag kunna läsa i tidningen att det snart är det min tur att få covid-19-vaccin! Det är nämligen en hög vaccinationsvilja bland de intagna, för det innebär ju att besök och permissioner kan genomföras igen!

Jag önskar att vi lärare också kan börja leva ett mer vanligt liv snart – alltså vistas ut i samhället efter timmar på skolan.

Jag önskar att all personal på min skola som just nu är smittade och de som kommer att bli smittade under de sista veckorna klarar sig utan att hamna på sjukhuset. För där jobbar det också folk som inte har fått sitt vaccin.

En som vistas bland människor på jobbet

