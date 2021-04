DEBATT: Lärare: Har stor tillit till vår skolrestaurang – de har matkunskap och tar ansvar för barnen

Angående diskussionen om skolmaten.

Vi lever i en tid då vårt sätt att äta och vår syn på mat förändras kraftigt. Många byter ut mjölken mot växtbaserade alternativ, går mot en mindre animaliskt baserad kost av både hälso- och miljöskäl.

I vår skolrestaurang får våra barn testa en massa nya hälsosamma produkter, tillagade av proffs och presenterade på ett nästan alltid tilltalande sätt. Jag tycker att det är viktigt att vi väger in olika aspekter av ansvar när vi diskuterar detta. När någon utbrister "Ge barnen kött" väger hen då in att kött är klassat som cancerframkallande av WHO?

Jag har stor tillit till vår skolrestaurang, jag tycker att de visar att de tar ansvar för barnen. Jag tror mycket mer på deras kunskap om näring än på min, både som lärare och förälder.

Den mat som vi märker att eleverna gillar är till exempel korv och makaroner. Det vet vi är mängder av energi, tomma kolhydrater, kött som är klassat som ohälsosamt men som barnen (även mina egna) gladeligen slevar i sig.

Vi vet hur utvecklingen kring barns vikt och hälsa ser ut. Att servera den mat vi får är att ta ansvar, att vara kompenserande.

På vår skola får barnen prova olika typer av mat, från olika kulturer, med ett högt näringsvärde. Det är att ta ett pedagogiskt ansvar gällande kost även om det tar tid att vänja sig vid nya saker.

Vi talar om miljö och klimatpåverkan i skolan utan att någonsin ge eleverna verktygen att påverka detta. De har inte makten över semesterresan till Gran Canaria eller mammas stora bensinbil, men de har vetskapen om hur mycket is som smälter på grund av dessa. Vår skolrestaurang agerar och gör ord till handling, det borde vi vara stolta över.

Det märks att vi har restaurangpersonal som är kunniga, som tar ett stort ansvar och som brinner. Jag hoppas verkligen att vi inte kväver dem likt en våt filt eller att våra och föräldrarnas tillkortakommanden gällande näringslära ska hålla dem tillbaka.

Lärare på en av Sundsvalls skolor

