DEBATT: Majoriteten tvingar Pipeline att betala kommunalt prestigeprojekt

Kårhuset i centrala Sundsvall har stått tomt och belastat kommunen ekonomiskt sedan 2016.

När kultur- och fritidsförvaltningen inledde ett projekt för att flytta olika typer av ungdomsverksamheter dit tyckte jag det lät som en utmärkt idé om detta kunde motiveras ekonomiskt. Det ekonomiska läget är kärvt och kultur och fritid har fått stora besparingskrav i förhållande till deras budget.

En stadskärna mår väldigt bra av liv och rörelse. Tanken med kårhusprojektet var att flytta fyra verksamheter dit – Unga Magasinet, Domsaga, Ung film och Pipeline. Kultur och fritid inledde arbetet och började diskutera detta med berörda. Samtliga aktörer var positiva förutom Pipeline.

Under projektets gång beslutade även majoriteten (V, C och S) att avveckla Ung film. Således återstod det bara två verksamheter som var aktuella att flytta in i det gamla kårhuset.

Pipeline ansåg att lokalen inte passade för deras verksamhet – dels är föreningen inte en ungdomsverksamhet utan en rockklubb för alla åldrar, dels så passade inte lokalerna deras behov för konsertverksamhet, exempelvis vissa säkerhetsfrågor.

Vidare säger erfarenheten att det sällan brukar vara en bra idé att lägga en ideell rockklubb under ett kommunalt paraply.

Majoriteten står nu inför faktumet att endast två av fyra verksamheter nu är aktuella för kårhusprojektet. Försök inleds att övertala Pipeline att rätta in sig i ledet.

Pipeline föreslår istället ett fördjupat samarbete med kommunen för att försöka förhandla ner kostnaderna för deras befintliga lokal samt att öka föreningens intäkter, som uthyrning och utskänkning. Exempelvis skulle man kunna ha som tidigare, medlemspubarna med musik för medlemmar över 18 år. En service som kommunen själv i andra projekt har sagt är en förutsättning för en lyckad verksamhet.

Pipeline har tidigare där visat sig vara ansvarsfulla och har fått beröm av kommunens alkohol- och tobaksenhet. Denna enhet körs över av kultur och fritid som förbjuder detta då Pipeline även har en ungdomsverksamhet, något som inte regleras i något av de avtal kommunen har med Pipeline.

När jag frågar majoriteten om kommunens egen verksamhet där denna service förekommer som exempelvis Himlabadet och inom teaterverksamheten där barn och ungdomar förekommer, så får jag inget annat svar än att det inte är samma sak. Beskedet från majoriteten till Pipeline är tydligt, flytta eller vi drar in er finansiering.

Den 18 november fattade majoriteten i kultur- och fritidsnämnden beslut att projektet ska genomföras trots det ekonomiska läget och att bara två verksamheter ska flyttas dit. Detta är inte gratis. 20 miljoner behöver investeras.

För att finansiera detta säger kommunen upp avtalet med Pipeline och flyttar hela deras finansiering in i kårhusprojektet. Vore det inte bättre att sälja Kårhuset och finansiera Sundsvalls kulturliv istället för att utarma det?

Martin Liljeros (L), ersättare kultur- och fritidsnämnden

