DEBATT: Målet är en mer tillgänglig primärvård med kvalitet

Primärvården med vårdcentralerna utgör basen i hälso- och sjukvården, därför behöver den stärkas för att långsiktigt säkra en bra och trygg vård. Det är särskilt viktigt för att möta våra alltfler äldre med kroniska och komplexa vårdbehov, men också för att stärka det viktiga arbetet med att förebygga ohälsa.

Regeringens utredning för "God och nära vård" har arbetat med uppdraget hur man på bästa sätt kan möta behovet för såväl enskilda patienter som befolkningen i stort. En av utredningens slutsatser för att regionen ska lyckas med vårduppdraget är samordning och samverkan med kommunerna. En ytterligare förutsättning är att patienten är delaktig i sin egen vård.

Målet med vårt arbete i Region Västernorrland är att:

■ Tillgängligheten till primärvården ska öka.

■ Kontinuiteten i primärvården ska förbättras.

■ Kvaliteten ska bli bättre och en mer jämlik vård.

Under våren får primärvården ett nytt kvalitetsregister, med möjlighet till förbättrad uppföljning. För att säkerställa kvaliteten i den data som förs in i registret tillsattes en utredare för att undersöka om diagnostiseringen var rätt. Utredningen visade att det fanns en viss överdiagnostisering i dokumentationen. Men för många registrerade diagnoser ger inte automatiskt högre ersättning till vårdcentralen. I Västernorrland handlade det snarare om en otydlighet i registreringsrutinerna. För att öka kunskapen hos personalen har nu utbildningsfilmer spelats in. Både vårdcentralen, vi förtroendevalda och verksamhetsledningen i regionen vill vara trygga med kvaliteten i grunddata för att få rätt uppföljning.

Stora förändringar inom den primära vården kommer att ske de närmaste åren med en ökad samverkan med kommunerna för en allt bättre tillgänglighet, kontinuitet och en tryggare mer nära vård för länets invånare.

Ingeborg Wiksten (L), ordförande Vårdvalsutskottet

Dessislava Cvetkova (S), vice ordförande Vårdvalsutskottet

■■ Följ ST Debatt på Facebook