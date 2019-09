DEBATT: Många cyklister tror de är odödliga – bilar är hårda och cyklister är mjuka

Det verkar som om rätt många cyklister ser sig som odödliga i trafiken. Jag vill påminna om några saker, förutom att en cyklist från sidan kan komma väldigt fort och det kan vara svårt för en bilist att hinna reagera, även om denna skulle vilja:

■ Bilar är hårda och cyklister är mjuka.

■ Hjälmfrissa är coolt!

■ På övergångsställen (av typen "Herr Gårman") har fotgängare och cyklister som leder cykeln företräde. Den listige förstår det av populärnamnet på skylten.

■ På cykelöverfart så har cyklisten företräde. En nyhet för många bilister torde även vara att hastigheten ska anpassas till maximalt 30 kilometer i timmen enligt Transportstyrelsens info.

■ Det är endast tillåtet att cykla mot enkelriktat där det finns skyltning för detta. Det kostar annars 500 kronor, men jag tvivlar på att polisen vet hur man skriver ut en bot till en cyklist i Sundsvall.

Från Transportstyrelsen:

Cykelpassage: Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad cykelpassage.

Cykelöverfart: Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

För övrigt blir allt detta betydligt viktigare för er vintercyklister då väglaget gör det klurigare för både bilister och cyklister.

You might be right, but don´t be dead right...

