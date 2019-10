DEBATT: Oklokt att lägga ned skolor – politiker ändrar ständigt kurs på skeppet och når aldrig målet

Angående förslaget om nedläggning av skolor i Sundsvalls kommun.

Det är väl ingen hemlighet längre att socialdemokratin har förändrats i grunden. Från att ha värnat om de svaga, de utsatta, och de behövande, så inriktar man sig idag nästan helt på att göra sånt som ger fler väljare, mer stöd, vinner fler röster. Man seglar ett skepp som åker hit och dit på samhällets hav. Det är som att man håller upp ett finger och känner efter var det blåser mest, och ändrar sen ständigt kurs efter det. Men man når aldrig målet om man ständigt rättar sig efter vinden.

Det är vetenskapligt bevisat, och det finns en mängd undersökningar att tillgå, där man klart visar att större klasser och större skolor innebär sämre betyg, segregation, utanförskap, utslagning och en större andel elever som sen aldrig kommer till rätta i samhället. Så istället för större skolor, större klasser, borde man sträva efter motsatsen. Det är inte bara bra för de barn som ska gå i skolorna, det är också mycket bra för samhället och samhällsekonomin.

Det fordrar så klart att man också vet och har kunskap om vad samhällsekonomi är, och att det inte kan jämföras eller mätas med marknadsekonomins mått. Samhällsekonomin styrs av helt andra parametrar. Det förstår man också när man ser på världen, på andra stater och samhällen, där man har gratis eller starkt subventionerad utbildning, vård och social omsorg.

Det verkar som att man för länge sen tappat både riktning och mål.

Det finns två viktiga saker som man måste veta om samhällsekonomi. Den första är att om den ska fungera måste all vinst tillbaka in i samhället, in i verksamheten. Den måste investeras. Nummer två är att välutbildade, friska och trygga människor ger tusentals gånger mer tillbaka till samhället än vad de kostat.

När Sverige var ett mycket fattigt land satsade man just på fri vård, utbildning och social omsorg. Tack vare det är vi idag ett av världens rikaste och bästa länder att leva i. Konceptet måste vara värdefullt eftersom så många länder och samhällen tagit efter.

Här brukar högerpolitiker höja sin röst och proklamera att det minsann är industrin som bär ansvaret för att Sverige blivit ett sådant välfärdsland som vi är. I så fall, om det nu är så, och eftersom vi inte ändrat på något annat i samhället än att vi tyvärr låtit privatisera en del av samhällsnyttan, så är väl industrin också ansvarig för när det går dåligt för Sverige. Men då skyller man på allt annat.

Nu går det inte dåligt. Tvärt om. Tittar man på ekonomin i stort så går det bra för Sverige. Till och med mycket bra.

Till sist, att det i perioder föds färre barn är inget ovanligt. Men det är perioder. Det svänger, och i nästa period går det andra hållet. Däremot är det utmärkande i dagens politik, med kortsiktiga och snabba lösningar. Allt bara för att vinden blåser åt ett visst håll.

Att lägga ner skolor för att skapa stora enheter är inte bara en privatiseringsanpassning. Det är dumt och oklokt ur så många perspektiv. Men det verkar som att man för länge sen tappat både riktning och mål.

Jan Peder Forsberg, kulturarbetare

