DEBATT: Om Vänsterpartiet inte kan sköta sin egen ekonomi, hur kan vi då anförtro dem att sköta Timrås?

I media har det skrivits om en strid i domstol rörande Vänsterpartiets partistöd i Timrå kommun. Vår begäran om verkställighetsförbud (inhibition) avslogs för några dagar sen av Högsta förvaltningsdomstolen. Målet som sådan ska dock prövas i förvaltningsrätten i Härnösand framöver.

Men vad handlar frågan egentligen om?

På kommunfullmäktige den 30 november 2020 fattade fullmäktiges majoritet (S, C, KD och M) ett beslut att betala ut partistöd till alla partier inklusive Vänsterpartiet. Något som vi i Timråpartiet och Liberalerna röstade emot. Detta efter en lång diskussion kring vad som var ett giltigt skäl för att inte ha lämnat in partistödsredovisningen i tid.

Partistödsredovisningen är ett sätt för dig som medborgare och för media att kunna få större insyn om hur de politiska partierna använder sig av det partistöd man får i form av skattepengar från kommunen.

Enligt fullmäktiges regler för partistöd är det tydligt att har man lämnat in redovisningen efter den 30 juni ska inget partistöd betalas ut. Vänsterpartiet lämnade in sin redovisning den 31 juli, det vill säga en månad försent. Och man har från 1 januari på sig att lämna in redovisningen. Det tog alltså Vänsterpartiet sju månader att göra detta.

Kassören i Vänsterpartiet är Timrås kommunalråd för sociala frågor, Maritza Villanueva Contreras (V). Ursäkten för att lämna in den försenad var ”tidsbrist” och hennes arbete inom sjukvården under pandemin. Dock värt att notera – Maritza är halvtidsarvorderad som kommunalråd. Men ursäkten håller inte. Alla andra partier har lämnat in redovisningen i tid.

Maritza är inte heller ensam i Vänsterpartiet. Precis som alla andra partier har Vänsterpartiet en styrelse som ansvar för verksamheten och har ett gemensamt ansvar inför sina medlemmar. Varför har inte Svante Sörmark, Eduardo Villanueva Pinto, Stig Svedin, Tommy Klaar eller Krister Håkansson agerat i frågan? Alla är nämligen styrelseledamöter i Vänsterpartiet i Timrå.

Man måste ställa sig frågan varför Vänsterpartiet inte har ett större intresse att få in 146 000 kronor i sin partikassa. Om Vänsterpartiet inte kan sköta sin egen ekonomi, hur kan vi då anförtro dem att sköta kommunens ekonomi? Detta parti styr Timrå kommun tillsammans med Socialdemokraterna. Är det därför vi fick höja skatten med 95 öre till 34,88 kronor i skatt per intjänad 100 kronor i lön och är nu topp 10 i Sverige med högst skatt?

Det är möjligt att vi förlorar den juridiska tvisten i domstol. Men då är det upp till dig som väljare i Timrå kommun att ställa Vänsterpartiet och andra partier till ansvar i valet 2022. För så här ska vi väl ändå inte använda våra skattepengar?

Lotta Borg (T), gruppledare för Timråpartiet

Björn Hellqvist (L), 2:e vice ordförande fullmäktige

