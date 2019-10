DEBATT: Omöjligt att få kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen i Sundsvall

Hur ska man kunna få kontakt med någon handläggare på Arbetsförmedlingen här i Sundsvall? Det verkar nästan omöjligt.

Jag försöker hjälpa en son som tog studenten i juni i år. Han skrev själv in sig på distans hos Arbetsförmedlingen, som arbetssökande. Han fick ett datum då han skulle ringa en handläggare. Han ringde, men numret gick till växeln. Han uppgav sitt personnummer, men sa fel på de fyra sista siffrorna. Samtalet bröts.

Jag har fått lov av sonen att försöka hjälpa honom och har ringt otaliga gånger, men har inte haft turen att få prata med någon handläggare.

Månaderna går. Jag har även mejlat några av de anställda. Fick svar av en, men behöver prata muntligt med någon.

När man ringer växeln, så måste man tala in vad samtalet gäller. Jag har gjort det, men det funkar ändå inte.

Varför är det så svårt att komma fram i telefonen? Måste jag gå dit istället?

Sonen har särskilda behov och har lite svårt att själv ta tag i saken. Jag vill försöka hjälpa honom att få komma till rätt person – men hur gör jag?

Han har ingen som helst inkomst, och jag skulle vilja veta när eller om, han har rätt till nån form av ersättning. Han behöver hjälp att komma i jobb, eller sysselsättning.

Frustrerad förälder

SVAR DIREKT:

Arbetsförmedlingen genomför just nu en stor förändring av arbetssättet då vi anpassar oss till samhällsutvecklingen och digitaliserar i så stor utsträckning som möjligt för att möta våra kunders behov.

Oavsett vår omorganisation så finns det fortfarande behov av att kunna få utökat stöd och i det här fallet ser jag att det har blivit lite tokigt.

I de allra flesta fallen så är de som väljer service på distans, via våra förmedlare på kundtjänst, väldigt nöjda med den servicen. När man skriver in sig på Arbetsförmedlingen så gör man ett aktivt val om man vill ha service via distans eller väljer den lokala arbetsförmedlingen. I det här fallet så uppfattar jag det som att det hade varit lämpligare för din son att hellre välja den lokala arbetsförmedlingen.

Jag beklagar att de personer du varit i kontakt med ej kunnat ge dig som förälder någon information, men de följer bara regelverket kring sekretess. Sekretess gäller även föräldrar. Arbetsförmedlare får helt enkelt inte prata om/med andra personer än den som är inskriven.

För att kunna diskutera en närståendes situation eller personliga förhållanden gällande inskrivning på Arbetsförmedlingen så behöver den som är inskriven skriva under en fullmakt som lämnas in till oss. Där ska det framgå vem som får fullmakt för den som är inskriven.

I det här fallet behöver vi en fullmakt och därefter ser jag gärna att du tar en kontakt med mig så ska vi se hur vi kan besvara era frågor och funderingar.

Peter Pettersson, sektionschef Arbetsförmedlingen Sundsvall/Timrå/Härnösand/Ånge

