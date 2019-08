DEBATT: Önskar att alla politiker skulle vara mer som Sten-Ove Danielsson

För en utomstående men intresserad betraktare av det politiska livet under mina många år sedan 1950-talet i Ånge kommun under ledning av ett antal styrande kommunalråd, förr hette det väl annat, har nuvarande Sten-Ove på många sätt utan tvekan blivit en ny modern typ av bestämmande kommunalpolitiker som man önskar att alla politiker kunde vara.

Öppen om sig själv, mänsklig, folknära, positiv, talför, engagerad i smått som stort i kommunen. Betecknande nog har Sten-Ove inte haft något efternamn i folkmun. Jag tror att de flesta inser med facit till hands att ingen annan politiker hade kunna styra och representera Ånge kommun under de senaste 20 åren med sådan framgång under den svåraste tid som Ånge upplevt; alla nedläggelser av verksamheter i kommunen, hanteringen av flyktingpolitiken , befolkningsminskningen och allt mer nödvändiga besparingsåtgärder, med mera. Och inte minst engagemang och ledning under det år vi hade stora översvämningar i kommunen. Men vad som allra mest faller en i tanken är väl Sten-Oves insats vad gäller Ånges livsnerv och hjärta, järnvägen.

När klåfingriga strateger började riva en del spår på bangården hittade han en utväg som gjorde att rivningen upphörde i ett tidigt skede, i annat fall hade nog bangården krympt åtskilligt och förlorat det mesta av sin betydelse för all framtid. Det hade varit en mycket förödande åtgärd för kommunen. Efter den viktiga insatsen har man tänkt om och i stället markerat Ånges viktiga del i järnvägsnätet genom att lägga åtskilliga miljoner på att förbättra Ånge bangård. Ånge är åter mycket viktig knutpunkt. Och därtill med en terminal som har stora utvecklingsmöjligheter.

Sak samma med fjärrdirigeringen av tåg som var på väg att flytta till Gävle .

Jag har en känsla av att Sten-Ove Danielsson alltid kommer att nämnas hos allmänhet och politiker med mycket stor respekt för sin insats som kommunalråd i Ånge kommun, oavsett var man står politiskt.

"Positiv Ångebo"

