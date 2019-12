DEBATT: Pappa fick hjälp att komma hem från sjukhuset – tack för god service som skapat trygghet i hemmet

Stort tack till den biståndshandläggare som okomplicerat och med snabb dialog hjälpte vår sjuke pappa så han kan komma hem från sjukhus.

Ett flertal gånger under den senaste månaden har vår pappa via ambulans landat på akuten, och därefter in på avdelning. Personalen på sjukhuset är fantastisk. När man verkligen behöver hjälpen, då är den strålande.

Så kommer då frågan hur vi som anhöriga kan bidra till en tryggare tillvaro i hemmet. Så enkelt det visade sig vara. Via Sundsvall.se fick vi kontakt med en biståndshandläggare. Snabbt, enkelt och med hög service har vi nu skapat en trygg tillvaro att komma hem till.

Förhoppningsvis sparar det också något onödigt dygn på sjukhuset, som då ger plats för den som verkligen behöver den.

Så än en gång stort tack till dig fantastiska biståndshandläggare som med hög service och kvickhet skapat trygghet!

Tacksam anhörig

