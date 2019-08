DEBATT: Patienter i badrum och hyrbarnmorskor för 95 000 kronor – är detta vad majoriteten vill?

Att situationen inom vården är extra ansträngd under sommaren är inget nytt för i år. Men med en allt smalare och tajtare organisation under resterande året så ökar trycket ytterligare under sommaren. Vi har kunnat läsa hur överbeläggningar på Sundsvalls sjukhus lett till att patienter tvingats ligga i badrum och hur hyrbarnmorskor har kunnat få upp emot 95 000 kronor för att arbeta på förlossningen i sommar. Samtidigt har två barnmorskor i Örnsköldsvik valt att säga upp sig på grund utav ledningens oförmåga att ge dem bättre villkor.

Att ständigt tvingas springa fortare, ta hand om fler patienter på samma antal personal och samtidigt ta hand om nya stafetter är förstås slitsamt. Vårdyrket som redan innan är tungt, där många tvingas gå i förtid i pension till följd av ett hårt arbetsliv, riskerar bli helt ohållbart.

Vi har gång på gång föreslagit att Region Västernorrland bör göra olika satsningar på den egna personalen för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Senast i juni föreslog vi i en motion att regionen bör införa förkortad arbetstid för extra svårrekryterade grupper, bland annat på kvinnokliniken. En förkortad arbetstid ger mer lön för mindre arbete, mer tid för återhämtning och fritid och inte minst så är det en stor fördel vid rekryteringar att kunna locka med.

Majoriteten bestående av Socialdemokrater, Liberaler och Moderater verkar dock mer spirituellt lagda än konkreta, de verkar tro att så länge vi upprepar samma mantra tillräckligt många gånger, ”stafettkostnaderna ska ner”, så kommer de magiskt att försvinna. Vi i Vänsterpartiet tror dock mer på konkret handling och konkreta förslag. Förutom förslaget om förkortad arbetstid har vi även föreslagit att en del utav pengarna från staten som är avsedda för förlossningsvården skulle gå till höjda löner för barnmorskor. Även detta valde majoriteten att rösta ner, i stället väljer de stafetter för dyra pengar.

Samtidigt så sitter helt vanliga människor i foajén till Sollefteå sjukhus och kämpar för att få tillbaka väsentliga delar av deras sjukhus. Vård som togs bort, med förevändning av att vården inte var säker och för dyr att bedriva då det var för många stafetter. Samtidigt ligger patienter i badrum på Sundsvalls sjukhus och där arbetar hyrbarnmorskor för 95 000 kronor. Kanske kan vi enas nu om att det inte var huset det var fel på?

Isabell Mixter, Regionstyrelsen, Vänsterpartiet i Region Västernorrland

