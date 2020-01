DEBATT: Pensionshöjningen ett hån – dags att bilda ett solidaritetsparti

Ni är patetiska! Ni höjer garantipensionen med 200 kronor. Det är inte bara ett hån, det är djupt kränkande. Det är inte ens en liter mjölk om dagen. Det är mindre än sju kronor per dag. Kan ni tala om hur någon ska kunna höja sin levnadsstandard med sju kronor om dagen?

Det ni borde göra är att se till att alla pensionärer får en garantipension som når upp till fattigdomsgränsen 12 500 kr efter skatt. Det blir cirka 20 miljarder per år. Det kan ni lätt finansiera genom att lägga en extra skatt på 300 000 kr per år för alla med en förmögenhet över 50 miljoner. Och räcker det inte, kan ni genom att inte tillåta rot- och rutbidrag till alla som tjänar över 100 000 kr i månaden, eller har en förmögenhet på mer än fem miljoner, få in det som fattas.

Det ni har åstadkommit genom era så kallade pensionshöjningar och skattesänkningar, det är patetiskt. Även om det vore 1 000 kr i månaden före skatt, så är det anse som ett stort hån mot alla pensionärer som inte når upp till fattigdomsgränsen. De pensionärer som har arbetat hela sitt liv för att ni ska få regera, och som har betalat era löner. Ni borde skämmas.

Det är på tiden att det bildas ett nytt parti i Sverige. Ett parti som slåss för de svaga, de med låga inkomster, de med låga pensioner, de sjuka, de som behöver utbilda sig. Jag tror att partiet kommer att heta: Solidaritet. För det är det vi behöver i samhället idag.

Jan Peder Forsberg

■■ Följ ST Debatt på Facebook