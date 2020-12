DEBATT: Politiska majoriteten: Liberalerna presenterar inga hållbara förslag på hur kommunen ska minska kostnaderna

Den 30/11 skrev fackförbundet Kommunal en debattartikel i ST och ställde en fråga till de politiska partierna, vilket nyårslöfte som de vill lämna till välfärdsarbetarna.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet svarade gemensamt den 8/12 i ST att vi vill använda Sundsvalls del av regeringens välfärdsmiljarder till att förbättra anställningsvillkoren för personal inom vård och omsorg. Bland annat genom att fasa ut delade turer.

Trots att frågan var ställd till samtliga partier i kommunfullmäktige så har inget annat parti svarat Kommunal på deras fråga.

Liberalerna har dock replikerat S, C och V:s debattartikel där de ondgör sig över att vi vill använda de riktade stadsbidragen till att just förbättra personalens anställningsvillkor.

Liberalerna har i sin budget istället valt att lägga förslag på att konkurrensutsätta äldreomsorgen i syfte att spara 17 miljoner kronor. Dessutom föreslår de att framtida behov av äldreboenden ska byggas och driftas av privata företag, gratis!? Det finns många duktiga företag och entreprenörer i Sundsvall men ingenting är gratis och oavsett om välfärden drivs i kommunal eller privat regi så behöver vi gemensamt finansiera den genom skatten.

Vidare är Liberalerna överens med majoriteten att kommunen behöver minska sina kostnader. Men förutom privatiseringar och en övertro att någon ska ta över de kommunala kostnaderna presenterar Liberalerna inga förslag på hur det ska gå till.

Coronapandemin har visat att äldreomsorgen behöver utvecklas. För oss i den politiska majoriteten är det därför självklart att förbättra anställningsvillkoren för personalen för att höja och öka tillgången till personal.

Bodil Hansson (S)

Hans Forsberg (C)

Isabell Mixter (V)

