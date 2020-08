DEBATT: Region Västernorrland står starkt – eftersom vi vet var vi ska tillsammans

Påverkan från coronapandemin på länets företag och organisationer är fortfarande svår att helt överblicka. Det som däremot är helt klart, är vad för sorts län Västernorrland är. Vi agerar – tillsammans – för att stärka varandra.

Som regionalt utvecklingsansvarig har Region Västernorrland uppdraget att samordna länets utveckling, och som målbild finns den regionala utvecklingsstrategin, RUSen. Det har gett oss möjlighet att agera snabbt och även lite utanför boxen när det krävs, som nu under coronapandemin.

Politiskt, i det regionala utvecklingsutskottet, har vi ett gott samarbetsklimat och alla har förstått allvaret. Utskottets arbete har fungerat väldigt bra och vi har kunnat fatta de beslut som krävts. Vi kanske inte är överens i allt, men så ska det vara. Region Västernorrlands tjänstepersoner har kunnat presentera kloka förslag, i samverkan med andra organisationer och samarbetsparter.

Till exempel kan vi nämna utvecklingscheckarna till vår besöksnäring för kompetenshöjning och produktutveckling. Vi har också kunnat använda ALMI, där Region Västernorrland är delägare, för att fördela de medel som regeringen skjutit till under pandemin för att stötta företag. Vi kan också se att när det krävs snabb omställning, som just nu under ett ökat besöksantal i Höga Kusten-området, har Västernorrland flera andra organisationer som också tänker och agerar på samma sätt - med effektiv problemlösning genom samarbete i en ”Västernorrlandsmodell.”

Region Västernorrland som organisation har också dragit sitt strå till stacken, till exempel genom fler inköp av konst från länets konstnärer, utökade köp av underhåll i lokaler där patienter inte vistas för att stärka lokala leverantörer och företag samt skapat flexibilitet för hyresbetalningar från mindre hyresgäster i regionens lokaler.

Alla företag kommer inte att klara påfrestningarna, det är en tragisk sanning. Men fler kommer att kunna fortsätta sin verksamhet tack vare insatserna som följer målen Västernorrland satt upp tillsammans i regionala utvecklingsstrategin.

Vi agerar för att stärka varandra och Västernorrland står trots allt starkt, för vi vet var vi ska tillsammans.

Sarah Karlsson (L), regionala utvecklingsutskottet Region Västernorrland

Bertil Kjellberg (M), regionala utvecklingsutskottet Region Västernorrland

Isabell Mixter (V), regionala utvecklingsutskottet Region Västernorrland

Sara Nylund (S), regionala utvecklingsutskottet Region Västernorrland

Jessica Ulander (C), regionala utvecklingsutskottet Region Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook