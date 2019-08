DEBATT: Regionen satsar på barnmorskornas löner och arbetsvillkor

Våra egna barnmorskor är oerhört viktiga för verksamheten och en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre på förlossningsvård i Västernorrland. Mitt mål som ansvarig för kvinnosjukvården i länet är att alla medarbetare ska känna uppskattning och engagemang. Lönerna ska upp till riksnivån och arbetsmiljön ska förbättras, om det är vi överens med barnmorskornas fackliga representanter, men det går inte över en natt.

De senaste dagarna har lokal och nationell press publicerat artiklar där det sägs att ledningen för förlossningsvården i Region Västernorrland väljer att hyra in barnmorskor i stället för att tillgodose de egna anställda barnmorskornas krav på löner och arbetsvillkor.

Barnmorskorna har under flera år varit en prioriterad lönegrupp i regionen. Exempelvis har barnmorskorna i Örnsköldsvik under en femårsperiod i genomsnitt ökat sina löner med 20 procent, vilket är betydligt mer än de flesta andra yrkesgrupper inom Region Västernorrland.

Medianlönen för barnmorskor i Region Västernorrland är i dag drygt 34 600 kronor och i riksstatistik från november syns att vi ligger ungefär 2 800 kronor lägre än rikssnittet. Vårt mål är att komma upp i löner som matchar riket, där är vi helt eniga med barnmorskorna. Jag förstår väl frustrationen över att processen är långsam, men utifrån en ekonomisk tuff verklighet gör vi vårt bästa för att skapa goda anställningsvillkor.

Vi har också en årlig lönebildningsprocess att förhålla oss till. En process som vi är överens om med våra fackförbund, vilket innebär att vi som arbetsgivare inte ska gå in och tillgodose en enskild grupps lönekrav utanför den överenskomna rutinen. Vi måste som arbetsgivare ha ett helhetsperspektiv och se till alla våra anställda.

Att våra egna anställda får möjlighet att återhämta sig under semestern är oerhört viktigt. Flera andra regioner drar ned på bemanning utan att hyra in personal. Det var inte en väg vi ville gå med tanke på arbetsbelastning och patientsäkerhet.

Vi har erbjudit våra egna barnmorskor att arbeta extra under sommaren mot extra ersättning som skulle ge ungefär samma lön som stafettbarnmorskornas, men ovanligt få ville göra det. Därför har vi tagit in fler stafettbarnmorskor än tidigare somrar. Detta ökade inte sommarkostnaderna då ersättningarna är jämförbara. Ingen barnmorska har hittills under sommaren beordrats in för att arbeta.

Vi är helt överens med barnmorskorna och deras fackliga representanter om insatser för arbetsmiljön. Vi har satsat ungefär 11 miljoner kronor av statliga medel på att anställa mer personal. Vi satsar också 3,6 miljoner kronor på att sjuksköterskor ska kunna utbilda sig till barnmorskor med bibehållen lön, för att öka tillgången på barnmorskor. Målet är att det ska gå att vara ledig tre helger av fem. Inte en krona av SKL-medlen går i år till stafettbarnmorskor för vi vill ha en hållbar lösning och god arbetsmiljö.

Avslutningsvis kan jag konstatera att förlossningsvården i Västernorrland fungerat bra även i sommar, vilket jag vill tacka alla våra duktiga och engagerade medarbetare för.

Marju Dahmoun, länsverksamhetschef Kvinnosjukvården Region Västernorrland

