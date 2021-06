DEBATT: Reglerad alkoholförsäljning och sänkt pris kan ge en mer sund konsumtion bland ungdomar

Studenten närmar sig nu med storm och steg och mängden uppgifter eleverna får minskar stadigt och snart är vi nere vid nollpunkten. Men något som inte minskar i takt med skolarbetet är ungdomarnas ständiga utgifter. Ett enkelt sätt att ändra på detta är att sänka priset på elevernas högsta utgift av dem alla, nämligen alkohol.

En del människor anser att ett sänkt alkoholpris skulle öka konsumtionen av alkohol. Om man skulle reglera all alkoholförsäljning via Systembolaget och låta varje individ köpa en viss mängd alkohol per vecka, eller per månad, skulle sänkt pris inte nödvändigtvis leda till ökad konsumtion.

För det andra borde alkoholpriset sänkas eftersom det då skulle leda till en minskad konsumtion av hembränt, särskilt bland unga. Idag cirkulerar det stora mängder hembränt hos unga, vilket för dem utgör en mycket större risk än laglig alkohol. En prissänkning av alkohol skulle leda till att den lagligt reglerade alkoholen blir mer attraktiv att köpa för fattiga ungdomar och på detta sätt skulle sänkt pris faktiskt leda till en mer sund alkoholkonsumtion bland ungdomar.

Om vi sänker priset på alkohol kommer det på längre sikt bli färre som köper det än det är idag. Sänkt pris innebär till en början högre efterfrågan men efter ett tag kommer intresset att minska eftersom konsumenter ofta dras till saker som är dyrare.

Skatterna, och därmed priserna, på alkohol är betydligt lägre i våra grannländer runt Östersjön och Öresund – Danmark, Polen, Tyskland, Finland och Baltstaterna. Detta bidrar till att lågprismarknader för alkohol finns nära till hands för de flesta svenskar. Jämförs exempelvis priset på sprit framgår tydligt konsumenternas motivation att åka över gränsen och handla.

I Sverige kostar en liter Absolut Vodka 341 kronor, medan den i Tyskland kostar endast 152 kronor. Idag är det väldigt vanligt att åka till länder där alkoholen är billigare än i Sverige, till exempelvis Tyskland, för att handla alkohol och sedan smuggla in den över gränsen till Sverige. Om alkoholpriserna i Sverige minskade skulle smugglingen minska då den svenska alkoholmarknaden skulle bli mer attraktiv. Detta skulle kunna generera en bättre ekonomi för Sverige och även bidra till fler arbetstillfällen på längre sikt.

Att sänka alkoholpriserna skulle rentav kunna bidra till en positiv utveckling av vårt samhälle. Detta beror på att smuggling bidrar till att människor samlar på sig stora lager av sprit, vin och öl och på så sätt får större tillgång till alkohol.

De höga skatterna på alkohol leder inte till att konsumtionen minskar. Skatterna leder istället till att alkoholen inhandlas på nya ställen, till exempel utomlands.

Om målet är att hålla den totala konsumtionen av alkohol så låg som möjligt torde det vara dags att hitta nya tillvägagångssätt för svensk alkoholpolitik. En sänkning av skatten på sprit skulle kunna bidra till att minska mängden alkohol som kommer in genom gränsen till Sverige, och därmed konsumtionen som helhet.

Frida Lindgren

