DEBATT: Replik: Beklagar lång svarstid på egenprovtagning – högt tryck på det upphandlade labbet

Replik på insändaren "Lång väntan på provsvar kan bli en mycket kostsam historia" med signaturen "Upprörd arbetsgivare" i ST 13/9.

Jag beklagar att det just under vecka 37 tog uppemot en vecka att få svar på egenprovtagning via 1177 Vårdguiden. Jag förstår att den långa svarstiden drabbade både medarbetare och även er som arbetsgivare.

Vi har en nära dialog med det upphandlade laboratorium i Stockholm som analyserar de provsvar som görs via egenprovtagning i länet. De utökar nu sin analyskapacitet och installerar ny teknik för att bättre kunna klara av att möta efterfrågan. Enligt ansvariga hos vår leverantör kommer de i slutet av denna vecka åter igen kunna lämna provsvar inom 48 timmar.

I dagsläget skickar vi i Region Västernorrland cirka 2 000 prover per vecka till det upphandlade laboratorium som är ett högteknologiskt labb designat för covid-19-testning. Sex andra regioner i Sverige anlitar också detta laboratorium och de senaste veckorna har det varit ett extra stort tryck när provtagningarna ökar efter skolstart och semester.

Från Region Västernorrland kan vi bara beklaga att en del invånare fått vänta allt för länge på sina provsvar de senaste veckorna.

Karin Sellgren, projektledare provtagning covid-19 Region Västernorrland

