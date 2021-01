DEBATT: Replik: Målet är att underlätta för gode män och förvaltare – vi behöver hjältar som dig

Replik på insändaren "Alltmer jobb för gode män och förvaltare – jag tar inga fler uppdrag" i ST 20/12.

En gång per år, i samband med att Överförmyndarkontoret skickar ut beslut om vilket arvode ställföreträdaren (det vill säga god man eller förvaltare) får i ersättning för sitt uppdrag ska ställföreträdaren nu också betala in skatt och arbetsgivaravgift från huvudmannens konto samt redovisa detta via en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Detta görs i det fall huvudmannen själv ska betala sin ställföreträdare, vilket är ungefär i hälften av alla ärenden, för övriga är det kommunen som fortsatt utför detta.

Överförmyndarnämnden Mitt, som representerar Sundsvalls-, Timrås-, Ånges-, och Nordanstigs kommuner beslutade hösten 2018 att den nya rutinen skulle träda i kraft från och med januari 2020 för att ställföreträdare skulle hinna få information och kunna förbereda sig för den nya uppgiften. Beslutet togs med anledning av att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommenderar Överförmyndare att arvode ska hanteras enligt den nya rutinen samt för att vi ska följa kommunallagen.

Vi är medvetna om att förändringen innebär ett extra arbete/moment för ställföreträdaren och att den nya rutinen det första året kan kännas extra betungande.

För att göra det mer intressant att fortsätta uppdraget och intressera nya har nämnden under året arbetat för att förbättra för er ställföreträdare bland annat genom att:

■ granskningsprocessen snabbats upp;

■ arvoderingen sker snabbare;

■ en satsning har gjorts inom digitalisering, vilket innebär att ställföreträdaren nu kan redovisa digitalt, blanketter finns digitalt, vi erbjuder e-utbildning för nya ställföreträdare.

Helt nytt för 2021 är att vi kommer erbjuda er ställföreträdare möjlighet till certifiering och mentorskap. Det innebär att en erfaren ställföreträdare kan bli certifierad och välja att bli mentor till nya ställföreträdare, för det kommer ett separat arvode att utgå.

Ett av de mål Överförmyndarnämnden ständigt arbetar med är att underlätta för er ställföreträdare, du är välkommen att kontakta mig med förslag och synpunkter.

Hoppas att du kan tänka över ditt beslut att inte ta fler ärenden, för vi behöver verkligen hjältar som dig!

Rose-Marie Antonic, ordförande Överförmyndarnämnden Mitt

