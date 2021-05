DEBATT: Replik: Provtagningscentralen har vidtagit många skyddsåtgärder – beklagligt att du känner obehag

Replik på insändaren "Cancerpatient: Lång väntetid och trångt utrymme på lab – får coronaångest", i ST 16/5.

Det är beklagligt att du känner obehag när du besöker Provtagningscentralen. Vi har vidtagit många åtgärder på grund av pandemin för att skydda våra besökare mot smittspridning men vi är också beroende av att våra besökare följer såväl Folkhälsomyndighetens rekommendationer som våra särskilda uppmaningar.

På specialistmottagningar och primärvårdsmottagningar har man under lång tid haft tidsbokad provtagning. Det enda ställe inom Region Västernorrland som patienten kan vända sig till för drop-in-provtagning är vid Provtagningscentralen (PTC) på Laboratoriemedicin. Drop-in-provtagning kan till exempel behövas när det inte finns tid för att boka provtagning då utredning är av halvakut karaktär.

Vi har valt att behålla denna drop-in-service men samtidigt vidtagit försiktighetsåtgärder enligt rekommendationer från hälso-och sjukvårdsledningen inom Region Västernorrland samt Folkhälsomyndigheten.

Patienter som besöker PTC passerar först sjukhusets entré där man som besökare möts av information med anledning av pandemin. På dörren in till Provtagningscentralen får alla besökare en uppmaning enligt ett anslag på dörren att hålla avstånd på grund av pandemin. Det finns även munskydd och handsprit till patienter som besöker oss. I väntrummet är antalet sittplatser begränsat utifrån hur många sittplatser per golvyta som får finnas under pågående pandemi. Alla besökare tar en kölapp.

De patienter som inte får plats i väntrummet väntar oftast utanför väntrummet i korridoren där vi har satt upp en extra display som visar vilket nummer som betjänas. En längre kö kan ibland uppstå under populära besökstider. Besökare uppmanas enligt ett anslag att vid kö återkomma senare eller som ett alternativ boka tid på sin hälsocentral eller vårdcentral. Provtagning kan i vissa fall även utföras på specialistmottagningar.

Vår personal på Provtagningscentralen följer strikta hygienrutiner och bär alltid munskydd alternativt visir.

Vi förutsätter att patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion följer uppmaningen att inte besöka PTC.

Slutligen hoppas vi att alla våra besökare gemensamt respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd och vara noga med handhygien.

Anders Henriksson, länsverksamhetschef, Laboratoriemedicin, Region Västernorrland

