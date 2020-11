DEBATT: Replik: Så mycket subventioneras seniorkortet

Kollektivtrafiken i Sundsvall och en prishöjning av seniorkortet fortsätter att engagera, nu hos Kommunala Pensionärsrådets medlemmar, i en insändare i ST 3/11.

Den politiska majoriteten med S, C och V anser att det är viktigt att fortsatt erbjuda ett prisvärt seniorkort på bussen. För att kunna uppnå det och för att kunna behålla kortet, krävs en justering av det redan kraftigt subventionerade priset.

Vid en prishöjning från 100 till 175 kronor har vi valt att subventionera de äldre med 1 170 kronor per kort. Seniorkortet kostar 1 345 kr. För varje kort som en pensionär köper så lägger kommunen till 1 170 kr ovanpå de 175 kronor som köparen lägger ut. Det är den verkliga kostnaden för seniorkortet.

KPR ger ett prisexempel i sin insändare där de menar att kommunen skulle få in 3,7 miljoner kronor per år i vinst. Om man utgår från KPR:s egen beräkning på 4 500 sålda kort i månaden är det svårt att prata om vinst med tanke på att kommunens hela kostnad för subventionen blir 63 miljoner kronor per år.

Sundsvalls kollektivtrafik ska vara väl anpassad till resenärens önskemål, vara prisvärd och klimatsmart för ett hållbart framtida resande. Vår önskan är att seniorkortet även i fortsättningen ska vara ett uppskattat inslag för de äldre och göra det möjligt för en rörlig livsstil.

Hans Forsberg (C), service- och förvaltningsutskottet

■■ Följ ST Debatt på Facebook