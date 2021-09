DEBATT: Replik: Vi väntar på nya rekommendationer för att kunna återöppna våra aktivitetscenter

Replik på insändaren "Varför är inte aktivitetscentret för demenssjuka igång i Sundsvall" i ST 29/8.

Hej, vi kan förstå er situation och frustration över att våra aktivitetscenter för personer med mild till måttlig demenssjukdom fortfarande är stängda. Vi har ett ansvar att säkerställa att våra verksamheter inte bidrar till en ökad smittspridning i samhället. Även om vi har hög grad av vaccinerade medborgare så finns det fortfarande smitta i samhället.

Vi följer aktuella rekommendationer och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland och har därför inte kunnat öppna våra verksamheter ännu. Vi väntar nu på nya rekommendationer och föreskrifter, för när, hur och i vilket form vi kommer att kunna återöppna våra aktivitetscenter igen. Vi kommer att berätta mer i våra olika kanaler så snart det finns en plan för detta.

Under pandemin har vi kunnat anpassa vår verksamhet för att de personer som redan haft beviljad daglig verksamhet ska få en meningsfull sysselsättning. Vi har kunnat erbjuda dessa personer kontinuerliga aktiviteter tillsammans med personal under smittsäkra former.

Eftersom våra aktivitetscenter är stängda har vi tyvärr inte haft möjlighet att verkställa nya beslut för de som ansökt om daglig verksamhet under pandemin. Alla som väntar på att få sitt beslut verkställt kommer vi att kontakta så snart vi får besked om återöppning av våra aktivitetscenter.

Det är olyckligt att du har fått uppfattningen att den som vistas på ett avlösningsboende blir inlåst. Kontakta oss igen så förklarar vi tydligare vad det innebär med ett avlösningsboende.

Återigen så har vi har djup förståelse för er situation och ser fram emot att få välkomna alla som har behov av vår verksamhet, så snart rekommendationerna möjliggör för det.

Med vänliga hälsningar

Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp Sundsvalls kommun, genom Anita Bdioui, områdeschef

