DEBATT: Så undviker du olyckor i vårtrafiken

Till allas glädje går vi mot ljusare tider. Våren nalkas, men i dess släptåg finns det faror som vi måste anpassa oss till.

Gång- och cykelbanor är isiga, så det är broddar som gäller. Gå försiktigt! Samma förhållande gäller på trottoarer i tätorten.

Bilvägarna är under våren vanskliga. Snöplogkanten smälter dagtid och smältvatten rinner in över vägen, fryser till is under natten och blir till isgata när du skall till jobbet på morgonen. Det är en anledning till att sänka hastigheten och hålla längre avstånd till framförvarande fordon. Avståndet krymper väldigt snabbt när vägbanan är isig.

Att korsa gata eller väg som fotgängare är inte riskfritt. Gå inte bara rakt ut i gatan/vägen utan att se dig för. Tänk på att du kan bli vållande och dessutom skadad. Bilens bromssträcka är betydligt längre så här års och som fotgängare är du väldigt oskyddad.

Tänker du på ovanstående och iakttar lite större försiktighet än vanligt, så slipper du akutmottagningen.

NTF Västernorrland Äldrerådet, genom Kjell Mycklén

