DEBATT: Säg nej till S1 – förödande för både människor och natur

Jag skriver denna text på grund av det absurda förslaget av E14-dragningen, nämligen S1.

Ni som är ansvariga borde göra ert jobb och besluta kring det bästa för Sundsvall, vilket absolut inte är S1. Det här förslaget skulle vara förödande inte bara för naturen och de som bor i det stora området som påverkas, utan även för hela kommunen.

Detta förslag skulle enligt Trafikverket kosta cirka 2,3 miljarder kronor – en otrolig summa pengar.

Jag är ingen ekonom, men med tanke på corona och de negativa konsekvenser den har haft för ekonomin borde vi försöka spara pengar – inte bränna dem.

Naturen och miljön kommer, liksom plånboken, också få stryk om förslaget går igenom.

Förslaget är absurt, med tanke på hur och var vägen ska byggas. Korridoren skulle behöva gå över och genom flera kilometer av skog och berg – därför den absurda kostnaden. Detta skulle förstås påverka all natur som förstörs i och med den långa och breda sträckan.

Den kilometerlånga sträckan av destruktion skulle resultera i att förslagets prislapp blir 33 400 ton klimatgaser för miljön, enligt Trafikverket. Detta är dock endast 3,5 procent mindre än de andra fyra förslagen tillsammans, underbart!

Inte nog med att det förstör miljön, vilket jag finner lustigt med tanke på regeringens nya miljösatsningar, det kommer dessutom förstöra det varierade friluftslivet som går att finna runt Södra berget.

Längdskidåkningen som sker under vintern kan man glömma. Detsamma gäller andra aktiviteter som jakten under hösten eller utflykter under den blomstrande våren, allt kommer ligga i ruiner.

De människor som kommer påverkas mest är ändå vi som bor här – Sörnacksta, Medskogs, Östtjärn med mera. För oss kommer förutom det som nämnts ovan även innebära stora förluster privat. Antingen behöver man flytta för att en jävla motorväg byggs över huset eller så får man en stor högljudd granne utan hyfs i form av korridoren S1.

Dessutom kommer alla chanser och förhoppningar om att bygga ut stan i söderriktning vara förstörda.

Allt jag kan göra nu är att hoppas att ansvariga har detta i åtanke när de gör ert val. Att de tar sitt ansvar och gör det bästa för kommunen och dess framtid.

Isak Hallkvist, gymnasieelev i Sundsvall

