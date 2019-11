DEBATT: Skolutredningen borde ha fokus på hållbara småskolor med flexibla klimatsmarta fastighetslösningar

Ursäkta Hans Forsberg (C) insändare i ST 28 oktober och "Analytikern" i ST 29 oktober, men det här handlar inte om att politiken räddar glesbygden eller om "Bullerby-drömmar", det vill säga mycket liten skolan.

Detta handlar om att Sveriges kommuner tappar sin konkurrensfördel, det vill säga skälet till varför jag och andra väljer den kommunala "mindre" skolan i början.

Fördelen med Kyrkskolan är precis som med övriga i utredningen, att de är små enheter där personalen trivs och där barnen blir sedda.

Den som drivit ett kooperativt alternativ vet att 85 barn räcker för att driva verksamhet med behövd personal. Allt hänger på vilka övriga externa kostnader man har, eller rättare sagt vilken hyreskostnad man har.

Kyrkskolans årliga hyra skall enligt uppgifter från förvaltningen uppgå till en miljon kronor. Att bygga nytt skulle innebära att den årliga hyran ökar till det dubbla och lite till, enligt samma källa.

Vi kan konstatera att utredningen kommer skapa besparingar. Det man inte räknar med är att man eventuellt tappar samtliga intäkter, eftersom föräldrarna väljer de välrenommerade friskolorna i stället.

Naturligtvis kommer inte friskolorna ha plats, men får friskolorna chansen till alla aktuella barn som påfyllnad av kön så är det inte svårt att kanske snabbt försöka hitta lämpliga lokaler.

Det man heller inte räknar med är att en annan förvaltning får högre kostnader, då man troligen behöver ny trafiklösning, det vill säga Alnörondellen och avlämningsplatsen vid Vibacke.

Besluta därför ett omtag i utredningen och lägg fokuset där det hör hemma, nämligen kring hållbara småskolor med flexibla klimatsmarta fastighetslösningar, där vi nöjda föräldrar fortsätter ha våra barn i kommunal skola.

Som exempel, låt oss titta vad som kan göras åt Kyrkskolans hyra. Går det göra samarbeten med kyrkan, som har vaktmästare på plats? Kanske låta den gamla fastigheten bli museum, skolmatsal och sommarrestaurang. Låta föräldrarna vara en del i fastighetslösningen där vi kanske finansierar två nybyggda klimatsmarta tvåvåningsvillor med lättare underhåll och smidigare omställningsmöjligheter. Villorna placeras där de svindyra skolmodulerna stod. Även om vi lägger in ställda kostsamma krav på brand, ventilation, med mera, så kommer man ganska långt med till exempel 85 barn x två föräldrar x 250 kronor per månad = 42 250 kronor per månad. Titta på vad månadskostnaden blir för en nyckelfärdig tvåvåningsvilla med största solcellspaketet så får ni lite referens till vad jag menar.

Det jag säger är: Låt oss som bor och har våra barn på dessa skolor vara med och påverka en mer hållbar lösning, där kanske skolbyggnader inte blir gigantiska komplex med fördyrade framtida renoveringsbehov utan klimatsmarta villor med lättare underhåll och smidigare omställningsmöjligheter. Varför inte ett åldringsboende när barnunderlaget verkligen sviker till Bullerby-nivå.

Per Andersson

