DEBATT: Sluta gnälla på vägunderhållet – de gör ett fantastiskt arbete

Tänk att det ständigt måste klagas och gnälla på vägunderhållet.

Vid snöfall så plogas det för sent och för dåligt och sen vid halkbekämpning så är det också för sent och för dåligt och nu gnälls det över att gruset inte sopas upp tillräckligt fort nog. Sedan under sommaren så är det alla vägarbeten som det klagas på.

Har ni gnällspikar inget bättre för er än att ständigt klaga på dessa underbara människor som gör allt vad de kan för att alla ska ta sig fram på våra vägar på bästa och säkraste sätt?

Till alla er som arbetar med vägunderhållet. Ni gör ett fantastiskt arbete och är guld värda.

Eva-Lena

