DEBATT: Sluta göra Bredsand till ett problem genom att deltidsklassa det som landsbygd

Med anledning av insändaren "Överfulla bussar mot Njurunda – sluta styra tidtabellerna efter skolornas sommarlov" i ST 25 juli.

Jag läste om de överfulla bussarna mot Njurunda och kan konstatera att det är så mycket som en halvsanning. Det börjar som en sanning inne i stan, men redan efter några minuters färd är situationen en annan.

Från Bredsand och för vidare färd ut mot Njurunda är antalet passagerare, efter släpp i Bredsand, plötsligt behagligt inne i bussen. Bredsand är problemet. Eller rättare sagt, "Din Tur" gör Bredsand till ett problem genom att deltidsklassa Bredsand som "landsbygd" och erbjuda Bredsandsbor landsbygdstrafik istället för stadstrafik, vilket sker under större delen av året.

Undantag görs för sommaren, samt helger under hela året. I praktiken betyder det att Bredsandsbor årets alla vardagar under höst, vinter och vår, åker med stadstrafikens linje 4 till Bredsand. Under helgerna, samt under sommaren puffas kunderna från Bredsand över till landsbygdstrafikens linje 120, och exakt häri ligger problemet med stundtals fullpackade bussar. Men det är inte alls så under hela sträckan.

Det är endast mellan Sundsvalls city och Bredsand som det händer att bussen är överfull. Men enligt "Din Turs" ledning är Bredsand svensk landsbygd på deltid, och därför kan man se proppfulla bussar mellan Sundsvalls city och Bredsand, när Bredsandsborna på deltid får klassificeringen "landsbygdsbor".

I övrigt ser jag inga problem. Men just problemen mellan city och Bredsand drabbar givetvis samtliga passagerare.

Med bil kör man mellan Bredsand och Sundsvalls city på fem minuter. Landsbygdstrafik?

Valle

■■ Följ ST Debatt på Facebook