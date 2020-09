DEBATT: Snälla polisen – fånga trafiksyndare i Birsta!

Vi läser i tidningen om i stort sett varje gång polisen tar trafikbrottslingar i form av fortkörare.

Jag önskar att polisen nu även tar tag i de trafiksyndare, som varje dag, i enorma mängder, bryter mot lagarna. Att inte använda blinkers ut ur rondellen är ett brott som kostar 500 kronor. På några timmar kommer Sundsvallspolisen ta in några massor av pengar till statskassan.

Att hålla hög hastighet mot en rondell och i sista stund bromsa in kallas för "underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt". Detta är ett brott som kostar 1 000 kronor.

Eftersom många bilister tror att Gesällvägen är huvudled och därmed i ström, bryter mot denna lag, kommer polisen att fånga ett flertal kriminella bilförare.

Under två dagar i Birsta, kommer Sundsvallspolisen fånga in mängder av trafikbrottslingar och ta in mycket till statskassan.

Dessutom, vilket är det viktigaste, så behöver Sundsvalls- och Birstabilisterna uppfostras. De flesta kör som busfrön, helt utan sans och vett!

B-L Inkers

