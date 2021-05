DEBATT: Sorgligt att friidrotten blir styvmoderligt behandlad – kommer problemen på Baldershov att åtgärdas?

Det är med både sorg och ilska i föräldrahjärtat som jag gång på gång kan konstatera att friidrotten i Sundsvall alltjämt är styvmoderligt behandlad.

Om bara några veckor går kvalet i den nationella tävlingen Kraftmätningen av stapeln och våra friidrotts-ungdomar ska försöka kvala in med de allra uslaste förutsättningar sett till utomhusarena!

Våra barn har fortfarande inte en sandgrop för längdhopp värt namnet! Sanden blev senast utbytt på 90-talet (ja, det är så länge sedan) och är därför inte ens tjänlig för ändamålet. Barnen riskerar att skada sig av det väldigt hårda underlaget som det blir av att sanden inte är okej. Vid en tävling för ett par år sen plockade en del föreningar bort sina deltagare från längdhoppstävlingen på grund av för hård hoppgrop och risk för skador.

Rundbanan är under all kritik! Flera banor kan i nuläget inte användas utan behöver stängas av under lopp eftersom det helt enkelt är för farligt att springa där.

Att anordna tävlingar är förstås helt uteslutet, oavsett pandemi eller inte. Detta eftersom inga andra klubbar tycker det är speciellt lockande att åka till Sundsvalls friidrottsanläggning och dess avstängda banor med stora hål i. På sikt gör det att klubben inte får in de nödvändiga intäkter som krävs för att hålla föreningen vid liv.

Kommunen har gång på gång lovat att åtgärda problemen på Baldershov men varje gång uteblir löftena. Vad sitter det i? Ansvariga tjänstemän skyller på det kommunala bolaget Drakfastigheter, ledigheter, sjukdomar eller på dålig ekonomi. Kom igen Sundsvalls kommun – ni kan väl prestera bättre än så? Vem tror ni att ni lurar? Det kostar inte många tusenlappar att byta ut sanden! Och när vi tittar oss omkring och ser de fina närliggande fotbollsplanerna så kan vi snabbt slå fast att både vilja och stora resurser finns när det passar.

Nu vill jag få ett tydligt besked från ansvariga politiker på OM och NÄR kommunen tänker åtgärda de konstaterade problemen på Baldershov. Eller åtminstone få ett ärligt svar på det jag redan tror; att trots flera stora framtidslöften och väldigt många utövare så tänker inte kommunen bidra till friidrotten.

Jennie, Satellitförälder

