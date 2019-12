DEBATT: Sportoteket blir kvar – som Fritidsbanken

Sportoteket kom till som ett projekt inom de sociala investeringsmedlen som majoriteten i Sundsvall (bestående av S, C och V) har tagit initiativ till.

Idén är enkel: låna ut sportutrustning gratis – ungefär som du kan låna böcker på biblioteket.

Utvärderingen visar att det gett goda resultat och är kostnadseffektivt. Mer än en femtedel av låntagarna säger själva att de inte hade haft råd att idrotta om de inte kunnat låna utrustning på Sportoteket. Tre fjärdedelar av ungdomarna anger också att de tränar mer tack vare Sportoteket.

Under de tre år som Sportoteks-projektet har varat så har vi sett verksamheten växa för varje år. Vi ser att Sportoteket är en bra verksamhet som har fått fler barn och unga att röra på sig. Det är ett bra betyg och visar hur viktigt det är att vi satsar på sociala investeringar även i tider av nedskärningar.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att verksamheten ska permanentas och att den ska vara öppen för alla invånare i Sundsvall, inte bara för ungdomarna som det varit nu. Vi har nämligen sett att det är fler än barn och ungdomar som är intresserade av att låna sportutrustning. Och det vill vi att de ska få göra.

Så, Sportoteket kommer att fortsätta, men under ett annat namn. Under varumärket Fritidsbanken finns liknande verksamheter i hela Sverige. Genom att vi ansluter oss till Fritidsbanken så blir det lättare för fler att veta vad vi står för. Vi blir också en del av det nationella utlåningssystemet vilket ger fördelar. Därför kommer Sportoteket att fortsätta, men då under namnet Fritidsbanken.

Nyåret är startskottet för Fritidsbanken. Vi i majoriteten är stolta över att, trots en ansträngd ekonomi, lyckats fortsätta en bra och uppskattad verksamhet som gör det lite lättare för fler barn och ungdomar att kunna ägna sig åt sina fritidsintressen.

Med det önskar jag alla ett riktigt gott nytt år.

Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook