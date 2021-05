DEBATT: Sportsligt rätt att flytta upp både Timrå och Björklöven till SHL – men det kommer aldrig att ske

Med anledning av insändaren "Flytta upp Timrå och Björklöven till SHL".

Helt rätt. Visst skulle det kännas sportsligt rätt att flytta upp både Timrå och Björklöven till SHL nu när HV71 redan lämnat serien. Även logiskt med tanke på att det förra året inte blev något nytt lag i SHL.

Att spela 56 omgångar i stället 52 innebär inga problem. Att ha ojämnt antal lag, 15 istället för 14, betyder inget.

Förra säsongen var det bara en enda gång som tabellen visade lika många spelade matcher för alla lagen. Det var sluttabellen.

Gör några SHL-helger med "back-to-back"-matcher så höjer det intresset. För oss här uppe i norr känns det extra viktigt att få vara med på de högsta höjderna.

Den aktuella finalen spelas mellan lag från Småland och Skåne och hade Ishockeyförbundet fått ett ord med i laget kunde vi hoppats på att det funnits en känsla av att bredda sporten.

Men: SHL ägs av de tretton lagen i ligan och där tar det stopp. Hockeyförbundet ger bara tillstånd till SHL att arrangera sin serie och de miljoner som lagen tar in via tv-rättigheter, vill de ha för sig själva. Att släppa in ett extra lag skulle innebära att samtliga de tretton lagen skulle förlora tre miljoner vardera. Det ställer ställer de inte upp på.

Man får vibbar av stormen kring superligan i den internationella fotbollen där pengar går före sportens kultur.

Återstår bara att spela – och hoppas att det verkligen blir av.

Christer J

