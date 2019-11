DEBATT: Stefan Löfven ger till pensionärerna, Stefan Dalin tar tillbaka – Timrås skattebetalare borde reagera

Regeringen kommer att sänka skatten för pensionärer nästa år, men Timrås nya kommunalråd Stefan Dalin kommer att ta tillbaka merparten av skattesänkningen från Timrås pensionärer.

Om pensionen är cirka 20 000 kronor per månad så blir sänkningen cirka 200 kronor per månad, men Socialdemokraterna kommer tillsammans med Vänsterpartiet att ta cirka 132 kronor av sänkningen till kommunkassan. Kvar blir 68 kronor per månad att förstärka pensionen med.

Stefan Dalin är ny som kommunalråd och väljer att höja kommunalskatten första budgetåret. Innebär det att den vägen är den enklaste och att det kommer att följas av fler om han får sitta kvar?

Sen kan man tycka att skattebetalarna i Timrå borde göra som föräldrarna i Ljustorp om skolnedläggningen och kraftsamla när politikerna fattar dåliga beslut.

Fler insändare om Timrås skattehöjning, visa lite kampvilja mot Timrås sossepampar, lita inte på att ett oppositionsråd som valts av Socialdemokraterna ska föra er talan.

