DEBATT: Stefan Tärnhuvud: Avslutar nu min karriär – mina mål har uppfyllts men inte drömmen om en idrottshall i Sundsvall

Efter 15 års elitfriidrott avslutar jag min karriär under 2020. Många av mina mål har uppfyllts, men ett mål och en dröm uppfylldes aldrig. Sundsvall fick aldrig någon friidrottshall, trots löften, utredningar och ritningar. Och jag undrar, vad hände med hallen?

När jag i år tar av mig spikskorna för sista gången tittar jag med stolthet tillbaka på min karriär. Jag har fått uppleva många stora ögonblick och segrar, och jag är också stolt över att ha representerat Sundsvall hela tiden. Här har jag hittat allt jag behöver i form av tränare, rådgivare och sponsorer. Det enda som saknats, något som borde finnas i en stad med nära 100 000 invånare, är bra träningsförutsättningar under årets kalla månader.

Friidrotten i Sundsvall har aldrig haft något hem under höst, vinter eller vår. För oss sprinterlöpare var Nordichallen länge ett okej alternativ, men när det var cuper, möten för Jehovas vittnen eller Gladiatorerna fick vi flytta på oss. För oss äldre har kulverten under sjukhuset varit räddningen och utan den hade elitfriidrott inte alls varit möjligt här. Inför EM 2013 gjorde jag all min sista träning där eftersom Nordichallen var stängd. Som elit får jag acceptera nödlösningarna och göra det bästa av det. Men det ska inte barn och ungdomar behöva göra.

Sundsvall har sämre träningsförutsättningar för friidrott än de flesta jämförbara städer. I Karlstad och Skellefteå bygger man nu sin andra friidrottshall. Eftersom friidrott är grunden i många sporter är en friidrottshall inte bara för oss. Det är en plats där alla, från lag till motionärer, kan bedriva löp- och fysträning. Det frigör tider i gymnastikhallar och ger också mer ytor till skolidrotten. Bra idrottshallar lockar också barn och ungdomar till rörelse. I Växjö och Uppsala har nybyggda friidrottshallar lyft barn- och ungdomsidrotten där Upsala IF nära tredubblade sitt medlemsantal ett halvår efter att hallen stod färdig.

Genom åren har flera politiker besökt oss friidrottare och sett vår blygsamma verksamhet. Vi har berättat att friidrotten, en av världens mest globala idrotter, inte kan växa så länge vi inte har ett hem. I Sundsvalls Tidning lovade alla partier inför valet 2014 att en friidrottshall skulle byggas 2015. Under 2018 gjorde kommunen en utredning med Gävles friidrottshall som förebild dit jag, tjänstemän och en arkitekt åkte på studiebesök. Kort efteråt presenterades fina ritningar som visades för beslutsfattarna. Men, mer än ett år senare har ingenting hänt.

När jag nu gör mina sista träningspass och tittar tillbaka är jag nöjd, framför allt med tanke på förutsättningarna. Trots osäkerheten kring träningsmöjligheterna har jag kunnat representera Sundsvall på nationell och europeisk nivå. Men drömmen om att få göra de sista åren i en friidrottshall i Sundsvall blev inte av, trots löften.

Förhoppningsvis kan min tvååriga dotter någon gång få träna friidrott värdigt en idrottsstad som Sundsvall. Förhoppningsvis slipper hon ställa sig frågan: Vad hände med hallen?

Stefan Tärnhuvud, landslagsman i friidrott

