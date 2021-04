DEBATT: Stoppa alla medicinska försök på djur!

I hela världen testas medicinska produkter på djur, djur som bara har bott i en bur, i ett laboratorium hela sitt liv, djur som aldrig någonsin har sett solljus.

Även om forskarna försöker få djuren att må så bra som möjligt, och att testen ska vara mindre lidande, är det inte riktigt så. Djuren bor i relativt stora burar, men de bor där hela sitt liv, och de rastas inte.

Försöksdjur är precis som vilka djur som helst. Djur vill kunna gräva, klättra, bygga bo, springa, nyfiket undersöka miljön, allt utifrån deras artspecifika behov och individuella intressen. Men med få undantag hålls försöksdjur hela livet inomhus i små burar eller bås med liten möjlighet till aktiviteter och motion. Vissa djur hålls i grupp, medan andra hålls ensamma eller till och med isolerade, om det behövs för försöket.

Så även om alla djur inte används i plågsamma försök, finns det all anledning att se till att fler djurförsök kan ersättas.

Det finns många skäl till att ersätta djurförsök, ett är att det är väldigt dyrt att använda djurförsöksmetoden, ett annat att djur och människor inte är helt lika, en del mediciner funkar kanske på djur men inte på människor. Även om det inte går att förneka att djurförsök historiskt har haft en stor betydelse för att få fram kunskap om och behandlingar mot sjukdomar, ska man vara medveten om att det finns skillnader mellan människor och djur.

Vanliga djur som förekommer i djurförsöken är kaniner, råttor och möss. Ibland används apor, men det är inte så vanligt eftersom det är dyrt och många apor får inte användas. Apor är bra på så sätt att deras dna är väldigt likt vårt, eftersom människosläktet härstammar från aporna.

Jag vill att Sverige ska satsa på en djurfri forskning och låta alla djur leva ett naturligt liv som inte innehåller lidande och för tidig död.

Satsar man på djurfri forskning satsar man på moderna viktiga vetenskapliga framsteg!

Plågsamma djurförsök är tillåtet i Sverige och det finns få begränsningar av hur mycket lidande djur får utsättas för. Statistiken för 2014 var den första där lidande-graden angivits. Rapporten visar att 7 procent av försöksdjuren har utsatts för ”avsevärd” svårighetsgrad både under 2014 och 2015, medan svårighetsgraden klassades som "måttlig" för 56 procent under 2014 och 51 procent för 2015. "Svårighetsgraden" avser det lidande djuren utsatts för under försök och avsevärd är den högsta svårighetsgraden.

Alla djurförsök är inte plågsamma, men det är inte alls ovanligt att försöksdjur är genmodifierade eller inavlade för att få olika sjukdomar som ska studeras. Andra förgiftas i tester av kemikalier och olika produkter. De kan också opereras för att få skador, utsättas för stress, upprepade injektioner och blodprovstagning, tvångsmatning och andra ingrepp.

Att djur inte får mat och vatten innan ingrepp är vanligt.

Livet som försöksdjur, i små burar, lådor, akvarier eller bås, är ofta torftigt och med otillräcklig stimulans.

Råttan med huggtänder

