DEBATT: Stoppa förslaget om höjda avgifter för sjukresor

Vi har tagit del av de föreslagna förändringarna, rörande sjukresor för personer bosatta i Region Västernorrland, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Följande förslagspunkter ställer vi oss bakom:

■ att höja egenavgiften för sjukresor med flyg från 100 till 200 kronor per enkelresa,

■ att höja resekostnadsersättningen för sjukresor med privat bil från 10 till 15 kronor per mil för den del per enkelresa som överstiger 10 mil, samt att höjningarna sker per den 1 januari 2020.

Däremot är vi kritiska till följande förslagspunkter:

■ att höja egenavgiften för sjukresor med taxi, specialfordon och bårbil från 100 till 200 kronor per enkelresa,

■ att höja högkostnadsskyddet för sjukresor från 1 600 respektive 1 650 kronor till 2 400 kronor per tolvmånadersperiod.

Personer med funktionsnedsättning har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Enligt Folkhälsoinstitutets studier är en tredjedel av befolkningen fysiskt inaktiva. Bland gruppen synskadade är andelen 50 procent.

Hälsotillståndet bland synskadade är också mycket sämre än bland befolkningen i övrigt, vilket visar sig genom sömnbesvär, nedstämdhet, oro över vardagslivet och ständig trötthet. Depressioner, lugnande mediciner och många läkarbesök är resultatet av detta höga ohälsotal bland gruppen synskadade.

Om regionen förväntar sig att synskadade ska åka kollektivt (ta buss eller tåg) till vårdinrättningarna så kommer det att ytterligare öka oron hos gruppen. Som ni förhoppningsvis är fullt underkunniga om fungerar inte hållplatsutropen i vår region, men det handlar inte bara om att kunna kliva av på rätt hållplats; man måste också sedan kunna orientera sig dit man ska.

Gruppen synskadade har en sämre ekonomi än befolkningen i allmänhet och att höja kostnaderna för sjukresor drabbar deras redan hårt ansträngda ekonomi. 65 procent av SRF:s medlemmar har en årsinkomst som understiger 160 000 kr.

För en synskadad person måste hela resekedjan fungera, från punkt A till punkt B; från hemmets dörr, till vårdinrättningen och tillbaka igen. Om en synskadad person ska resa kollektivt måste man veta att det finns ledsagare som kan bistå mellan de olika fordonen, exempelvis mellan tåg och buss. Det måste också fungera med ledsagningen då man når målet, alltså sjukhuset eller behandlingen.

Vi kräver att: förslagen om höjt högkostnadsskydd och höjning av egenavgift för resa med taxi, specialfordon och bårbil skall avvisas av regionsfullmäktige.

Sven Edlund, ordförande

Kamal Suleimani, ombudsman

Peter Tjernberg, arbetsledare

Synskadades Riksförbund (SRF) Västernorrland

