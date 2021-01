DEBATT: Studenter behöver ett rättvist studiemedel för att klara vardagen

I dagens Sverige går studenter som bor i lägenhet i genomsnitt back med 1 653 kronor varje månad. Det här leder till sämre studieresultat och ökad psykisk ohälsa.

I en rapport från S-studenter påvisas att studiestödet inte klarar sin grundläggande uppgift: att ge studenter från hela det svenska samhället möjligheten att studera på heltid, på riktigt. Sveriges studenter behöver inte ett utökat ekonomiskt stöd för att kunna konsumera lyxvaror, de behöver ett rättvist studiemedel för att klara vardagen.

Studiemedlet är en sammansättning av lån och bidrag och uppgår i år till 10 840 kronor för fyra veckors studier. Med hjälp av data från Studentbolagsföretagen, Konsumentverket, Sveriges Förenade Studentkårer och Swedbank visar vår rapport att studenter boendes i studentlägenhet går back med 1 653 kronor varje månad. Studenter som bor i korridor klarar med nöd och näppe månadskostnaderna men skulle inte klara av en oförutsägbar utgift på över 400 kronor.

Att studiemedlet inte är tillräckligt har varit känt länge men än görs inte nog för att säkra allas jämlika möjlighet till att studera. Istället tvingas många studerande arbeta extra eller spara pengar under sommaren för att kompensera för budgethålen under höst- och vårterminen. Dessutom har tusentals extraarbeten ställts in på grund av coronakrisen vilket orsakat än mer obalans i många studenters ekonomi.

Studenters största utgift är hyran. De som bor i studentlägenhet betalar i genomsnitt 4 993 kronor i månaden vilket motsvarar 45 procent av CSN:et. För vanliga hyresrätter ligger den siffran på 28 procent, vilket beskrivs som högt av Hyresgästföreningen.

Samtidigt har studenterna blivit fattigare. Studiestödet är baserat på Sveriges inflation genom prisbasbeloppet. Om man utgår från år 2000 har prisbasbeloppet vuxit med 129 procent. Detta kan jämföras med inkomsterna som vuxit med 185 procent. En student hade det bättre för 20 år sedan jämfört med idag.

En ung människas möjlighet till en hållbar studietid ska varken vara beroende av storleken på föräldrarnas plånbok eller kontakter för extraarbete. Det här förstår även våra borgerliga meningsmotståndare. Skillnaden är dock att de förespråkar mer lån och mindre bidrag. De har inte förståelse för att man med mer lån kommer att skrämma bort den unga arbetarklassen från akademin, något som leder till snedrekrytering. Samtidigt är det problematiskt att basera ett samhälle på för mycket lånat kapital. De svenska hushållen är redan bland de allra högst belånade av OECD-länderna.

För individen är studier en investering. För samhället är studenten en investering. Oavsett bakgrund ska en människa ha möjlighet att studera och det på heltid.

I dag fungerar det inte så. Det låga studiemedlet tvingar studenter till att hitta alternativa finansieringsmöjligheter. Så ska det inte behöva vara. Det är dags för ett rättvist studiemedel som ger alla studenter möjlighet att studera på heltid, på riktigt.

Emma Fastesson Lindgren, tjänsteförrättande förbundsordförande S-studenter

Johan Nilsson Alsterbåge, ordförande S-studenter Mitt

