DEBATT: Sundsvall behöver jämställd utbetalning av försörjningsstöd

Jag ställde en kort fråga i kommunfullmäktige under hösten om vi har jämställd utbetalning av försörjningsstöd i Sundsvalls kommun. Frågan kunde inte besvaras under kommunfullmäktige, men följdes upp under nästkommande vecka.

Svaret var nej, precis som i många andra kommuner i Sverige är utbetalning av försörjningsstöd inte jämställt. Det betalas i ett parförhållande ut till en person och i de flesta fallen till mannen.

Hur kan det komma sig att vi 100 år efter införande av kvinnlig rösträtt fortfarande inte har en jämställd utbetalning av försörjningsstöd? Om du som kvinna flytt från en patriarkalisk kultur där du har få eller inga rättigheter, kommer till Sundsvall, och kommunen ger din man pengar, men inte dig, vad skickar kommunen för signaler då?

Är det en kommunal myndighets uppgift att skicka signaler att även i Sverige har mannen den ekonomiska makten?

Enligt media ökar det ekonomiska våldet i olika former mot kvinnor. Kvinnan hamnar i ytterligare underläge när mannen också har det ekonomiska övertaget i ett ojämställt förhållande. Ska Sundsvalls kommun bidra till det?

Språkrådet har nyligen antagit till sin ordlista "dra åt helvete-kapital". Med det menas att om du lever i en våldsam eller i övrigt destruktiv relation, ska ha tillräckligt med pengar för att ta dig därifrån.

Den som lever på försörjningsstöd har av förklarliga skäl ingen god ekonomi, och i ett förhållande där det ekonomiska stödet betalas ut endast till den ena parten, där finns inte ens "dra åt helvete-kapital" för att köpa en bussbiljett därifrån.

Jag lyfte frågan om jämställt försörjningsstöd under november/december i socialnämnden och frågan utreds nu av Sundsvalls kommun.

Jag hoppas verkligen inte S, V och C-majoriteten avfärdar mitt krav på jämställd utbetalning av försörjningsstöd med motiveringen att det blir en ökad administrativ börda och därmed ökad kostnad att betala ut till båda parter i ett parförhållande. Jag har mina farhågor att svaret/beslutet kan bli något sådant.

Hade vi resonerat så för 100 år sedan så hade inte kvinnor fått rösträtt.

Catrin Eliasson (L), ordförande Liberalerna Sundsvall och ledamot i kommunfullmäktige samt f.d. ledamot i socialnämnden

