DEBATT: Sundsvalls ekonomiska förutsättningar darrar ordentligt

Sundsvall möter framtiden med oklara och förutsättningar. Hur kan en politisk ledning beskriva förutsättningarna som starka? De tre största nämnderna dras med stora underskott. Den egna driften och verksamheten klarar inte att skapa balans i ekonomin än mindre att nå resultatmålet 3 procent som dessutom skruvats ner av den politiska majoriteten S och C.

Att Sundsvalls kommun redovisar ett positivt koncernresultat för 2020 beror helt på resultatet i bolagskoncernen Stadsbacken och bidrag från staten under året. Är det så vi medborgare vill att kommunala skattemedel ska hanteras, smygbeskattning via avgifter och hyror i kommunala bolag via bidragsberoende från staten?

Det behövs radikala förändringar i synen på, och förutsättningarna för, företagande och etableringar i kommunen. Det behövs också en handlingskraft och styrning inom kommunen som sätter fokus på vad som leder till att resurserna prioriteras på ett sätt där nyttan för medborgarna går först. Där är det unga, gamla och sjuka som ska prioriteras högst. Fokus behöver ligga på kunskapsresultat i skolan och tillgänglighet och kvalitet i vård och omsorg.

Befolkningsmålen liksom andra mål i Strategin Hållbar tillväxt 2021 nås inte. Vi är fortfarande inte 100 000 invånare. Det är tyst detta år 2021 om hur utfallet ser ut att bli om denna strategis utvärdering nu när vi är där!

Det räcker inte med år av planer och det som Socialdemokratin alltid benämns som satsningar. Dags att den politiska ledningen visar resultat av tänkta åtgärder. Det är vad Sundsvallsborna vill ha.

Annelie Luthman, Liberalerna ledamot kommunfullmäktige

